Les Promenades du Boulevard au cœur des réflexions

Les Promenades du Boulevard devront faire partie de la solution pour redynamiser le centre-ville de Dolbeau-Mistassini. C’est ce qui est ressorti de l’événement Centre-ville en mouvement: des idées aux actions, qui s’est tenu la semaine dernière au Complexe St-Jean. Une plus grande diversité de commerces et un meilleur accès au centre-ville sont également des pistes de solution qui seront réfléchies.

L’avenir du centre-ville de Dolbeau-Mistassini sera étroitement lié à celui des Promenades du Boulevard. Le centre commercial a d’ailleurs été identifié par la population et les commerçants comme un élément identitaire du centre-ville, tout en étant aussi l’aspect qu’ils apprécient le moins.

« Un centre-ville, c’est le cœur névralgique d’une ville en santé. C’est le lieu d’expression civique culturel et c’est l’endroit où l’on devrait vouloir se rendre en tant que citoyen. Il faut réfléchir à des avenues qui permettront de changer la perception négative de la population envers son centre-ville » lance Érick Rivard, architecte pour Groupe A Annexe U.

Le centre commercial est devenu un sujet polarisant au sein de la population et l’idée de retirer le toit de l’édifice continue de faire débat. Érick Rivard a toutefois écarté cette possibilité dans son rapport.

« Ce n’est plus seulement un projet de toiture. Si on enlève le toit, on doit refaire l’ensemble des façades. On l’oublie souvent, mais c’est rare qu’une ville possède une rue intérieure couverte et c’est un potentiel qu’il faut s’approprier et célébrer. Dolbeau-Mistassini est une ville hivernale qui peut en tirer de nombreux avantages », explique l’architecte.

Il poursuit : « Au lieu de détruire, l’idée est de revoir les interfaces qui relient le boulevard Wallberg et les Promenades pour que ça devienne naturel de passer de l’extérieur à l’intérieur. À Dolbeau-Mistassini, si le centre d’achat gagne, le centre-ville gagne et vice versa. »

L’architecte a présenté quelques exemples de villes, telles que Yellowknife, Banff et la ville de Truckee en Californie, qui ont réalisé des projets de revitalisation de leurs centres-villes.

« Il n’y a pas de recette que nous allons importer d’ailleurs. Nous allons trouver une recette qui fonctionne pour Dolbeau-Mistassini qui amènera un sentiment de fierté et d’appartenance à la population. C’est ce que nous voulons accomplir à travers nos interventions », affirme Érick Rivard.

Mobilité

Toujours selon le rapport de l’architecte, Dolbeau-Mistassini devra faciliter la marchabilité et l’accès à vélo de son centre-ville pour atteindre ses objectifs de dynamisation. Seulement 13% des utilisateurs s’y rendent à vélo, selon le sondage réalisé.

« Les gens qui font du vélo et qui prennent la Véloroute pour venir jusqu’ici, c’est une clientèle qu’il faut amener dans nos commerces au centre-ville. Si nous pouvons attirer 3000 des 14 000 cyclistes qui circulent l’été, ce serait déjà énorme », mentionne Érick Rivard.

De son côté, le maire André Guy affirme que la vision présentée en ce qui a trait à la mobilité au centre-ville rejoint celle de l’administration municipale. L’amélioration de la signalisation pour les cyclistes et la volonté de faciliter l’accès au centre-ville fait déjà partie du Plan de mobilité active de la ville.

LIRE LA SUITE