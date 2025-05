Une saison extraordinaire pour Chez Turcotte cabane à sucre

La saison des sucres vient tout juste de se terminer et l’entreprise Chez Turcotte cabane à sucre situé à Albanel se remet de l’immense succès qu’elle a connu au cours des dernières semaines. À leur troisième année d’opération, la seule cabane à sucre au Lac-Saint-Jean annonçait complet dès le début de de la saison.

Chez Turcotte offre des « brunchs d’antan » les samedis et dimanche durant le temps des sucres qui s’étend de la fin mars jusqu’à la fin avril. Encore une fois cette année, les billets vendus en ligne se sont écoulés rapidement.

« Nous avons encore eu une grosse saison cette année. Après seulement trois heures, près de 95% de nos billets étaient vendus. C’est un beau problème à avoir. Les gens sont au rendez-vous et c’est vraiment plaisant », lance Alexandre Turcotte.

Ce projet familial dans lequel Alexandre Turcotte et sa conjointe Stéphanie Perron se sont lancés en 2023 s’est rapidement forgé une réputation auprès des amateurs de fèves au lard et de produits d’érables.

« Ma conjointe et moi, nous aimons recevoir. On veut que les gens puissent prendre le temps de profiter avec leur famille. On mise beaucoup sur une expérience authentique et conviviale et je pense que c’est ce qui incite les gens à revenir », explique Alexandre Turcotte.

En plus d’offrir une expérience appréciée par la clientèle, les produits d’érables de Chez Turcotte contribuent à sa réputation. Les cornets à l’érable font fureur actuellement.

« Si je voulais, je pourrais faire des cornets jour et nuit! C’est un produit qui est très apprécié et nous avons plusieurs commerces qui nous en demandent », explique le propriétaire.

Événements

Chez Turcotte cabane à sucre terminera officiellement sa saison 2025 avec sa traditionnelle soirée de fermeture le 3 mai prochain. Pour l’occasion, l’établissement organise une soirée de musique et d’humour avec l’humoriste Mat Lévesque et le musicien Adam Gilbert.

« C’est encore un souhait que nous avons de se diversifier en organisant des événements au courant de l’année. C’est très apprécié par notre clientèle et les artistes aiment venir performer à la cabane à sucre », mentionne Alexandre Turcotte.

L’année prochaine, une compétition du plus grand mangeur de tire d’érable verra le jour. Un événement qui promet d’attirer les amateurs de sucre de la région.