Le destin de deux directeurs gérants se joue cet été

Kent Hughes et Yanick Jean, respectivement directeur général des Canadiens de Montréal et des Saguenéens de Chicoutimi ont un gros point en commun: Un été très chaud. Le Montréalais devra faire en sorte que son équipe continue de progresser à un rythme effréné alors que le Chicoutimien devra mener sa troupe aux grands honneurs.

Au moment où j’écris ces lignes, les Canadiens de Montréal disputent chaudement les honneurs de la première ronde aux Capitals de Washington. Avec raison, la folie s’empare du Québec. La patience des fans de la sainte flanelle est enfin récompensée. La tâche la plus ardue est toutefois à venir, celle de devenir aspirants aux grands honneurs. Le fameux deuxième joueur de centre devra être la priorité de Hughes. Il suffit de regarder les matchs de séries pour constater que Ivan Demidov est beaucoup trop talentueux, les pauvres Newhook et Evans ne pouvant le suivre dans sa créativité. Le dg possède des cartes intéressantes dans son jeu pour réaliser une bonne transaction. Il devra cependant donner du gros concret. Des espoirs comme Michael Hage, Logan Mailloux, David Reinbacher, Jacob Fowler et des choix de premières rondes devront faire partie des discussions. Sinon, est-ce que les Canadiens sont assez attrayants pour amener et surpayé un joueur automne de haute qualité comme Mitch Marner ou un Sam Bennett?

Dans la région, le défi de Yanick Jean est tout autant colossal. Le principal intéressé le dit lui-même, les deux prochaines années seront de très grosses années chez les Sags. On vise le championnat. Super! Maintenant, qui est ton pilier offensif? Dans la série contre Rimouski, le manque de punch autour du filet adverse fut flagrant. Maxim Massé a été ennuyé par des blessures tout au long de la saison, ça peut s’expliquer, mais la régression d’Émile Guité est inquiétante. Sans être catastrophique, la saison du défenseur Alex Huang fut correcte, mais sans l’explosion espérée. À l’exception de l’attaquant Nathan Lecompte et du gardien Raphael Précourt, je n’ai pas vu assez d’éléments progresser. Je vois plusieurs bons joueurs complémentaires chez les bleus, mais où est le joueur d’avant qui peux te donner 90 pts et être une menace constante sur l’avantage numérique? Est-ce que Massé peut connaître la saison de sa vie? Guité redevenir le joueur prometteur qu’on voyait en lui il y a 10 mois? J’ai la forte impression que ce joueur viendra via une transaction importante.

Les prochaines saisons risquent d’être palpitantes, mais tout dépendra de nos deux directeurs généraux. À eux de faire des bonnes affaires!