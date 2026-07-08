Le parc urbain de Girardville prend vie

La première phase du parc urbain de Girardville est désormais réalité. Inaugurées le 7 juillet dernier, les nouvelles installations comprennent un skatepark et une pumptrack, offrant à la population un espace récréatif moderne consacré aux sports de glisse, aux acrobaties et aux activités de plein air.

Le site comprend une piste à rouleaux, mieux connue sous le nom de pumptrack, ainsi qu’un parc à planche à roulettes, communément appelé skatepark. Ces nouveaux aménagements bonifient l’offre récréative actuelle de la municipalité et s’inscrivent dans une volonté de créer des milieux de vie actifs et rassembleurs pour les citoyens de tous âges.

« C’est une ambition municipale que nous avons de rendre un village comme le nôtre attractif, a dit le maire Vincent Beckert, lors de l’inauguration.

« On a tout intérêt à se mobiliser pour avoir quelque chose de concret qui puisse avoir une rétention sur les jeunes familles. On a de belles maisons qui ne sont pas si chères, mais si on n’a pas d’infrastructures pour les garder chez nous, malheureusement les propriétaires vont déménager. Ce n’est pas ce qu’on veut. On veut les garder avec nous », a-t-il poursuivi.

Pour tous les niveaux

Les aménagements ont été conçus afin que chaque utilisateur puisse y trouver du plaisir, peu importe son niveau d’expérience. La progression des habiletés a été au cœur de la réflexion, permettant aux débutants, aux utilisateurs intermédiaires et aux plus expérimentés de cohabiter de façon fluide et sécuritaire.

Le skatepark propose pas moins de 18 obstacles, répartis selon différents niveaux de difficulté, allant du parcours débutant à la zone experte. Il comprend également des barres de glisse, permettant aux utilisateurs de diversifier leur pratique et de développer de nouvelles habiletés techniques. Les utilisateurs plus initiés pourront y démontrer leur talent sur des modules spécialisés tels que le kicker bank, le grass euro gap et le stairs sidewalk gap. Ce parc peut accueillir jusqu’à 20 personnes simultanément et s’adresse aux jeunes âgés de 8 ans et plus.

Située en périphérie, la pumptrack s’étend sur un pavage de 110 mètres qui comprend 5 virages ainsi qu’une vingtaine de dénivelés. Sa conception favorise une pratique fluide, évolutive et stimulante. Des zones d’initiation, de maîtrise et de prouesse permettent aux utilisateurs de développer progressivement leurs habiletés. La pumptrack peut accueillir jusqu’à 6 utilisateurs à la fois et l’âge recommandé pour son utilisation est de 6 ans et plus.

Ces infrastructures sont adaptées à la pratique de plusieurs disciplines, dont la trottinette, le BMX, la planche à roulettes et le patin à roues alignées. Elles permettent également à la population de profiter d’un lieu animé où les spectateurs peuvent observer les prouesses des utilisateurs à partir de zones de repos aménagées avec bancs et tables.

Accessible, sécuritaire et encadré

Le site est accessible de jour comme de soir, jusqu’à 22 h. Un éclairage performant permet de sécuriser les lieux en soirée et de prolonger les heures d’utilisation. Afin d’assurer la sécurité de tous, des règlements sont affichés sur place. Le port du casque de protection est obligatoire avant de s’élancer sur les installations. Des zones d’observation sont aménagées tout au long du parcours, permettant aux utilisateurs d’évaluer la piste, d’observer la circulation et d’adopter des comportements sécuritaires.

Dans l’esprit de l’éthique sportive qui caractérise les sports de glisse, la Municipalité invite les utilisateurs à faire preuve de respect, de prudence et de courtoisie. Le partage harmonieux des installations, l’attention portée aux autres et l’adaptation de sa pratique à son niveau d’habileté permettront aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés de profiter pleinement du site.

Ces installations, qui nécessitent un investissement de plus de 650 000 $, représentent la première phase d’un ambitieux projet de revitalisation de ce secteur. Le projet a été rendu possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires financiers, dont la MRC de Maria-Chapdelaine, la Société du Plan Nord, la Comité de développement de Girardville ainsi que Desjardins.

Soulignons que de nouvelles aides financières ont été confirmées pour poursuivre le projet.