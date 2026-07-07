Alloprof déploie un vaste dispositif d’aide pour la session estivale

À l’approche des examens de reprise et des cours d’été, Alloprof annonce une série d’initiatives destinées à soutenir les élèves du secondaire partout au Québec. Dès le 8 juillet, l’organisme mettra en place un service d’accompagnement comprenant des ateliers, des ressources de révision et du soutien personnalisé afin d’aider plusieurs dizaines de milliers de jeunes à réussir leur parcours estival.

« Les cours d'été ne se résument pas à la reprise d'un examen après un échec : ils englobent aussi les cours « ponts », le rattrapage et la consolidation pour éviter un recul estival. C'est précisément pour s'adapter aux besoins de tous les élèves qu'Alloprof mise sur une approche diversifiée. », explique Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves et porte-parole chez Alloprof.

Pour la première fois, Alloprof convie donc l’ensemble des classes du secondaire de la province à deux rendez-vous virtuels en direct, prévus le 15 juillet à 10 h et à 14 h. Animées par Pascal Bonaldo, ces capsules d’une dizaine de minutes proposeront des conseils, des stratégies de révision et une présentation des principaux outils d’aide offerts par l’organisme. Les élèves et enseignants qui ne pourront assister aux diffusions en direct auront accès aux rediffusions dès le 16 juillet sur le site Web d’Alloprof.

L’organisme met également à la disposition des jeunes une « boîte à outils » conçue pour faciliter l’étude pendant la période estivale. Le Guide de survie aux cours d’été regroupe des ressources facilitant la préparation des examens, notamment des aide-mémoires simplifiés, des outils de révision par matière ainsi que des simulations d’examens. Le guide comprend aussi la section Les Grandes révisions, qui couvre huit examens ministériels du secondaire.

En parallèle, les enseignants d’Alloprof offriront un soutien par clavardage du 13 juillet au 3 août. Les jeunes pourront poser leurs questions du lundi au jeudi de 17 h à 20 h ainsi que le dimanche de 14 h à 17 h. Afin de les encourager à demander de l’aide, l’organisme lance le concours « Pose tes questions à nos profs ». Chaque message envoyé pendant cette période donnera une participation au tirage d’une carte-cadeau de 250 $ pour une activité estivale au choix. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site Web d’Alloprof.