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Lundi, 06 juillet 2026

Sports

Temps de lecture : 26s

Les meilleurs espoirs du golf junior québécois à Saint-Gédéon

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Club de golf Lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon, accueille, du 6 au 9 juillet, l’élite de la relève du golf junior québécois à l’occasion d’un important tournoi provincial réunissant les meilleurs espoirs masculins et féminins de la province.

Pendant quatre journées de compétition, 168 jeunes golfeurs fouleront le parcours du golf jeannois afin de se mesurer aux meilleurs talents de leur catégorie. L’événement constitue aussi une vitrine de premier plan pour ces athlètes en développement, qui cherchent à se démarquer sur la scène provinciale.

Les organisateurs invitent d’ailleurs la population à profiter de l’occasion pour venir assister aux rondes et encourager les jeunes athlètes.

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