Les meilleurs espoirs du golf junior québécois à Saint-Gédéon

Le Club de golf Lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon, accueille, du 6 au 9 juillet, l’élite de la relève du golf junior québécois à l’occasion d’un important tournoi provincial réunissant les meilleurs espoirs masculins et féminins de la province.

Pendant quatre journées de compétition, 168 jeunes golfeurs fouleront le parcours du golf jeannois afin de se mesurer aux meilleurs talents de leur catégorie. L’événement constitue aussi une vitrine de premier plan pour ces athlètes en développement, qui cherchent à se démarquer sur la scène provinciale.

Les organisateurs invitent d’ailleurs la population à profiter de l’occasion pour venir assister aux rondes et encourager les jeunes athlètes.