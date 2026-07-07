Une soirée éclatée signée Les Zanimés

C’est reparti pour une nouvelle saison avec la troupe de théâtre Les Zanimés! Avec la pièce Pour faire une histoire courte… et autres folies, les spectateurs sont invités à une soirée éclatée et remplie de surprises. Au programme : 14 sketchs, 28 personnages et 5 comédiens qui se prêtent au jeu avec énergie et humour.

Bruno Paradis assure la mise en scène de la production estivale depuis maintenant 5 saisons. Il adore les œuvres qui sortent des sentiers battus. Il a été servi avec la pièce à sketchs Pour faire une histoire courte… et autres folies de Frédéric Blanchette. En tant que metteur en scène, il a accroché à la diversité des histoires et le « côté niaiseux » de l'écriture.

« L’été, on ne veut pas trop se casser la tête. On veut s’amuser et rire de n’importe quoi. J’aimais beaucoup qu’on aille partout entre les histoires. C’est basé sur le relationnel, ce qui est compris, incompris, les non-dits. Il y a des punchs dans chacune des scènes », souligne-t-il.

Dans la pièce, le public découvre une dizaine d’histoires différentes, interprétées par une multitude de personnages. « Avec le décor, on a complètement éclaté la forme. Dans un théâtre d’été, on a l’habitude de voir des murs complets, des fenêtres, des vraies portes. Je ne vais pas vraiment dans ce sens-là. On a un décor complètement épuré. Il n’y a pas de coulisses. On voit les comédiens toujours changer de costume et de perruque. On les voit écouter les autres jouer. »

Dynamique, vivante, collaborative : voilà comment Bruno Paradis décrit la pièce de théâtre.

Les spectateurs pourront voir en action sur la scène de la salle Louis-Ovide Bouchard les comédiens Véronique Boivin, Joël Bouchard, Christian Laprise, Dominic Marcil ainsi que Nathalie Truchon.

Le metteur en scène tient d’ailleurs à souligner l’excellent travail d’Éric Villeneuve, concepteur des décors. « Nos esprits se rejoignent et créent des univers simples, efficaces mais complexes et artistiques. C'est riche », exprime-t-il.

La première a eu lieu le 5 juillet. Les représentations se poursuivent les dimanches, lundis et mardis à compter de 20 h au Site touristique Chute à l’Ours, jusqu’au 21 juillet.