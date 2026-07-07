Québec investit 120 M$ pour soutenir l’industrie forestière

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 120 millions de dollars afin d’améliorer la performance et la compétitivité de l’industrie forestière, durement éprouvées par l’imposition de droits de douane américains totalisant plus de 45% ainsi que par le ralentissement du marché de la construction aux États-Unis, qui affaiblit la demande de bois d’œuvre résineux.

Concrètement, cette aide gouvernementale se traduira par la création du nouveau programme Financement pour l’optimisation et la résilience des entreprises de transformation de bois d’œuvre résineux (FORET) ainsi que par l’ajout d’un cinquième volet au programme ESSOR.

Doté d’une enveloppe de 60 millions de dollars pour l’année 2026-2027, le programme FORET sera administré par Investissement Québec et demeurera accessible jusqu’au 31 mars 2027. Il vise à permettre aux entreprises de transformation du bois d’œuvre d’accélérer leur diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée tout en optimisant leurs opérations. L’aide prendra la forme de prêts pouvant atteindre 5 millions de dollars, déterminés en fonction des besoins en fonds de roulement des entreprises pour les 24 mois suivants.

Parallèlement, le gouvernement consacrera également 60 millions de dollars sur six ans à la création d’un nouveau volet du programme ESSOR. Cette mesure s’adresse aux entreprises qui souhaitent réaliser des projets d’investissement structurants sans nécessairement avoir besoin de liquidités additionnelles pour leur fonds de roulement. Le programme offrira des prêts pouvant couvrir jusqu’à 30 % des dépenses admissibles d’un projet, dont une portion de 15 % pourrait être pardonnée.

Commentant cette annonce gouvernementale, le député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional, Éric Girard, estime que cette intervention est nécessaire pour préserver la vitalité du secteur forestier.

« L'importance du secteur forestier est incontestable. Il est directement lié à la vitalité économique de plusieurs de nos régions, dont ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous déployons les efforts nécessaires pour maintenir en activité les scieries de bois d'œuvre résineux du Québec et encourager leur diversification vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi que nous pourrons réduire les effets négatifs de l'environnement commercial actuel. », a-t-il déclaré.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, a également salué cette annonce, soulignant elle aussi l’importance de l’industrie forestière pour l’économie régionale.

« Dans notre région, quand l'industrie forestière est frappée, ce sont des travailleurs, des familles et des communautés entières qui en ressentent les effets. On ne peut pas rester les bras croisés devant les difficultés actuelles. Avec ces nouvelles mesures, notre gouvernement répond présent et donne à nos entreprises des moyens concrets pour investir, se diversifier et préparer l'avenir. Notre industrie forestière a traversé bien des tempêtes, et nous allons continuer d'être à ses côtés. », a-t-elle indiqué.