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Ottawa pressé de créer un programme de service national pour les jeunes

Le 07 juillet 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

D’anciens premiers ministres, des leaders autochtones, des représentants du monde militaire, des chefs d’entreprise et des leaders communautaires unissent leurs voix pour réclamer la création d’un programme de service national destiné aux jeunes Canadiens.

Parmi les personnalités ayant appuyées cette initiative figurent notamment l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, l’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, le militant et athlète Rick Hansen ainsi que le chef autochtone Wilton Littlechild.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre Mark Caney et publiée cette semaine dans The Globe and Mail, l’organisme Engager le Canada, à l’origine de la proposition, sollicite un appui du gouvernement fédéral afin de développer ce projet. Le programme envisagé serait coordonné à l’échelle nationale, son adhésion se ferait sur une base volontaire et les participants seraient rémunérés. Il s’adresserait aux jeunes Canadiens âgés de 18 à 25 ans qui recevraient une formation militaire de base.

Selon l’organisation, cette initiative permettrait aux participants de s’engager dans des secteurs où les besoins sont particulièrement pressants. Les domaines visés comprennent notamment la protection civile, la défense et la sécurité nationale, la résilience climatique, le logement et les infrastructures, le soutien aux communautés et aux services de santé, la protection de l’environnement ainsi que le soutien aux communautés autochtones et nordiques.

« À une époque où le Canada se concentre sur l'édification de la nation, nous croyons que le pays doit investir non seulement dans les infrastructures physiques, mais aussi dans les infrastructures humaines nécessaires pour bâtir, protéger et renforcer le Canada. Un programme de service national procurerait aux jeunes Canadiennes et Canadiens une voie pratique vers le service, le leadership, le perfectionnement des compétences et la vie civique. », a déclaré Michael Burns, président d'Engager le Canada.

L’organisme a d’ailleurs déjà déposé une proposition auprès du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Celle-ci demande au gouvernement fédéral de soutenir une première phase de travaux visant à élaborer un plan de mise en œuvre du programme. Cette étape préliminaire comprendrait notamment des consultations auprès des jeunes, des communautés autochtones, des provinces et territoires, des municipalités, des établissements d’enseignement, des employeurs, des organismes communautaires et sans but lucratif, ainsi que des partenaires responsables de la gestion des urgences.

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont prêts à collaborer, mais nous devons créer les bonnes voies pour qu'ils puissent le faire. Un programme de service national moderne leur donnerait une occasion sérieuse de servir le Canada, d'acquérir de la confiance et de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. », a conclu M. Burns.

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