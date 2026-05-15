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Une grosse saison qui débute pour le club Vélo2Max 

Janick Émond
Le 15 mai 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Janick Émond - Journaliste

Le Club Vélo2Max de Saint-Félicien amorce sa nouvelle saison avec un calendrier chargé et un membership qui demeure stable. Les premiers entraînements ont débuté dès la semaine du 4 mai pour les groupes compétitifs Racing2Max et Vélo2Max Factory, afin de préparer les athlètes en vue des premières compétitions prévues à la fin du mois de mai. 

Les groupes récréatifs ainsi que l’école de vélo reprendront quant à eux leurs activités à la mi-juin, une fois l’année scolaire terminée. 

Le président du club, Martin Demers, affirme que l’organisation peut compter encore cette année sur une solide participation.  

« Le membership devrait ressembler pas mal aux dernières années, c’est-à-dire entre 80 et 100 participants », souligne-t-il. 

Le volet Vélo2Max Factory, qui regroupe les athlètes élites du club, compte actuellement cinq membres. Ceux-ci participent notamment à des compétitions nationales ainsi qu’à des camps d’entraînement à l’international.  

« On a réussi à aller chercher de nouveaux commanditaires pour les soutenir, puisque ça coûte cher une saison pour eux. » 

Le club poursuit également le développement de son volet de course à pied en sentier, Run2Max, intégré à l’organisation l’an dernier. Une trentaine de personnes y sont inscrites cette saison.  

« C’est un volet qui fonctionne bien. Il y a une demande pour ça », mentionne le président. 

Gros calendrier 

Plusieurs évènements figurent aussi au calendrier estival du club. Les 4 et 5 juillet, le site du Tobo-Ski accueillera de nouveau une étape de la Coupe Québec et de la Coupe Canada de vélo de montagne. L’évènement attire environ 500 participants annuellement. 

Le Club Vélo2Max souhaite également franchir une nouvelle étape en obtenant l’organisation d’une tranche du Championnat canadien en 2027 et 2028.  

« Si on reçoit ça, ça veut dire qu’on va accueillir l’élite de l’élite du vélo de montagne au Canada chez nous, ça serait spécial », affirme Martin Demers. Une réponse est attendue d’ici la fin de l’année. 

Le 18 juillet, le club organisera aussi, en collaboration avec le Club cycliste de Roberval, une deuxième édition de sa course de vélo gravel présentée dans le cadre de la Traversée du Lac-Saint-Jean. Après avoir accueilli 40 participants lors de la première édition l’an dernier, les organisateurs espèrent attirer environ 75 cyclistes cette année. 

La saison se conclura finalement le 19 septembre avec la tenue d’un raid de vélo de montagne et d’une course à pied en sentier au Tobo-Ski. 

 

 

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