Le parc industriel de Normandin entre dans une nouvelle phase de croissance

Une nouvelle étape s’amorce pour le parc agroalimentaire et agro-industriel de Normandin, alors que la Régie intermunicipale du parc industriel (RIPI) de la MRC de Maria‑Chapdelaine annonce l’octroi de contrats pour la réalisation de travaux d’infrastructures majeurs.

Jean Morency, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, souligne l’importance de cet investissement pour l’avenir économique du territoire.

« Avec ce projet, nous posons un geste concret pour soutenir le développement d’une filière agroalimentaire et agro-industrielle forte dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Nous voulons créer un environnement attractif pour les entreprises en transformation, favoriser les synergies entre les acteurs du milieu et maximiser les retombées économiques de nos ressources naturelles. »

Plus précisément, les travaux, qui seront réalisés au cours de l’été, représentent plus de 3,5 millions de dollars en investissement et permettront de desservir 20 nouveaux terrains destinés à accueillir des entreprises à vocation agroalimentaire et agro-industrielle.

Ces travaux d’infrastructures contribueront à l’expansion du parc industriel existant.

« Actuellement, il y a deux terrains de vendus, précise la conseillère en stratégie industrielle de la MRC, Virginie St-Pierre. Il y a la Congélerie Héritier qui s’est installée là depuis plusieurs années. En ce moment, ils sont en construction d’un congélateur sur le terrain voisin. »

Créer un écosystème d’affaires

La visée est également de créer un véritable écosystème d’affaires, comme l’explique Virginie St-Pierre.

« L’objectif, avec un parc dédié à l’agroalimentaire et à l’agro‑industriel, c’est vraiment de créer une synergie entre les entreprises. Comme on le voit dans certains modèles français, les surplus, les résidus ou même les déchets d’une entreprise peuvent devenir la matière première d’une autre. Par exemple, les résidus de bleuets qui ne sont pas valorisés par la Congélerie Héritier pourraient servir à une entreprise qui souhaiterait s’établir dans le parc. »

Les entreprises ciblées incluent notamment des cuisines de test, des incubateurs agroalimentaires, des centres de recherche culinaire, des biscuiteries industrielles, des usines de transformation alimentaire, des installations d’embouteillage et d’emballage, des fabricants d’équipements spécialisés ainsi que des laboratoires d’analyses dédiés au contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire.

Avec ce développement, la MRC souhaite attirer de nouvelles entreprises tout en permettant aux acteurs déjà présents de poursuivre leur croissance.

Santé nordique

Cet investissement s’inscrit directement dans le positionnement industriel Santé Nordique, adopté par la MRC afin de stimuler le développement économique autour de la transformation des ressources du territoire.

« En ayant un parc avec des entreprises agroalimentaires, on veut que nos entreprises aient de l’espace pour pouvoir avoir des projets de valorisation », souligne Virginie St-Pierre.

En parallèle, des activités de prospection sont actuellement réalisées par la conseillère stratégique industrielle de la MRC afin de faire connaître le territoire et d’attirer de nouvelles entreprises intéressées à s’implanter dans ce parc industriel.