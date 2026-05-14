SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 52 s

Un investissement de 3,5 M$

Le parc industriel de Normandin entre dans une nouvelle phase de croissance

Emmanuelle LeBlond
Le 14 mai 2026 — Modifié à 12 h 13 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Une nouvelle étape s’amorce pour le parc agroalimentaire et agro-industriel de Normandin, alors que la Régie intermunicipale du parc industriel (RIPI) de la MRC de Maria‑Chapdelaine annonce l’octroi de contrats pour la réalisation de travaux d’infrastructures majeurs.

Jean Morency, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, souligne l’importance de cet investissement pour l’avenir économique du territoire.

« Avec ce projet, nous posons un geste concret pour soutenir le développement d’une filière agroalimentaire et agro-industrielle forte dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Nous voulons créer un environnement attractif pour les entreprises en transformation, favoriser les synergies entre les acteurs du milieu et maximiser les retombées économiques de nos ressources naturelles. »

Plus précisément, les travaux, qui seront réalisés au cours de l’été, représentent plus de 3,5 millions de dollars en investissement et permettront de desservir 20 nouveaux terrains destinés à accueillir des entreprises à vocation agroalimentaire et agro-industrielle.

Ces travaux d’infrastructures contribueront à l’expansion du parc industriel existant.

« Actuellement, il y a deux terrains de vendus, précise la conseillère en stratégie industrielle de la MRC, Virginie St-Pierre. Il y a la Congélerie Héritier qui s’est installée là depuis plusieurs années. En ce moment, ils sont en construction d’un congélateur sur le terrain voisin. »

Créer un écosystème d’affaires

La visée est également de créer un véritable écosystème d’affaires, comme l’explique Virginie St-Pierre.

« L’objectif, avec un parc dédié à l’agroalimentaire et à l’agro‑industriel, c’est vraiment de créer une synergie entre les entreprises. Comme on le voit dans certains modèles français, les surplus, les résidus ou même les déchets d’une entreprise peuvent devenir la matière première d’une autre. Par exemple, les résidus de bleuets qui ne sont pas valorisés par la Congélerie Héritier pourraient servir à une entreprise qui souhaiterait s’établir dans le parc. »

Les entreprises ciblées incluent notamment des cuisines de test, des incubateurs agroalimentaires, des centres de recherche culinaire, des biscuiteries industrielles, des usines de transformation alimentaire, des installations d’embouteillage et d’emballage, des fabricants d’équipements spécialisés ainsi que des laboratoires d’analyses dédiés au contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire.

Avec ce développement, la MRC souhaite attirer de nouvelles entreprises tout en permettant aux acteurs déjà présents de poursuivre leur croissance.

Santé nordique

Cet investissement s’inscrit directement dans le positionnement industriel Santé Nordique, adopté par la MRC afin de stimuler le développement économique autour de la transformation des ressources du territoire.

« En ayant un parc avec des entreprises agroalimentaires, on veut que nos entreprises aient de l’espace pour pouvoir avoir des projets de valorisation », souligne Virginie St-Pierre.

En parallèle, des activités de prospection sont actuellement réalisées par la conseillère stratégique industrielle de la MRC afin de faire connaître le territoire et d’attirer de nouvelles entreprises intéressées à s’implanter dans ce parc industriel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Alliance des communautés forestières exige des statuts clairs
Publié à 16h00

L’Alliance des communautés forestières exige des statuts clairs

L’Alliance des communautés forestières interpelle le gouvernement du Québec afin qu’il fournisse sans délai des précisions au Forestier en chef concernant le statut de 8,5 millions d’hectares de forêt publique actuellement soustraits à la récolte. Selon l’Alliance, cette superficie, qui représente environ 20 % du territoire forestier public, ...

LIRE LA SUITE

Destination Lac-Saint-Jean offre des forfaits pour découvrir la région
Publié à 14h00

Destination Lac-Saint-Jean offre des forfaits pour découvrir la région

Destination Lac-Saint-Jean a dévoilé une initiative destinée à dynamiser le tourisme régional et à répondre aux nouvelles attentes des voyageurs. En partenariat avec les MRC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l’organisation lance les Forfaits rabais Lac-Saint-Jean. Ce nouveau concept permet aux visiteurs de sélectionner quatre attraits touristiques ...

LIRE LA SUITE

Le volume des renouvellements devrait diminuer en 2026 selon la SCHL
Publié le 12 mai 2026

Le volume des renouvellements devrait diminuer en 2026 selon la SCHL

Le marché canadien des prêts hypothécaires résidentiels a franchi un tournant en 2025. Selon un récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’année a marqué le point culminant de la vague de renouvellements qui dominait le secteur depuis plusieurs années. Cette dynamique, amorcée avec l’arrivée à échéance des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES