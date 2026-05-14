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Jeudi, 14 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 14 s

Destination Lac-Saint-Jean offre des forfaits pour découvrir la région

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Destination Lac-Saint-Jean a dévoilé une initiative destinée à dynamiser le tourisme régional et à répondre aux nouvelles attentes des voyageurs. En partenariat avec les MRC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l’organisation lance les Forfaits rabais Lac-Saint-Jean.

Ce nouveau concept permet aux visiteurs de sélectionner quatre attraits touristiques parmi 28 entreprises participantes réparties autour du lac, et de profiter d’un rabais de 40 %. Disponible dès le 15 mai, chaque forfait permettra de combiner jusqu’à deux attraits « incontournables » avec d’autres sites « à découvrir ».

Parmi les attraits dit « incontournables » figurent le Village historique de Val-Jalbert, le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le Parc national de la Pointe-Taillon, l’Ermitage Saint-Antoine et le Parc le Trou de la Fée.

Les forfaits pour la saison 2026 seront disponibles en trois périodes distinctes, soit du 15 mai au 30 juin, du 1er juillet au 31 août et du 1er septembre au 31 octobre. Cette segmentation vise à mettre en valeur les différentes expériences saisonnières du Lac-Saint-Jean.

Un levier pour l’économie touristique

Ce projet, initié par la MRC de Domaine-du-Roy, repose sur une collaboration étroite entre les acteurs du milieu touristique de la région, dont le Zoo sauvage de Saint-Félicien qui agit à titre de partenaire majeur.

Au-delà des économies offertes aux visiteurs, l’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Destination Lac-Saint-Jean visant à renforcer l’attractivité de la région, encourager les rétentions des visiteurs et stimuler la compétitivité touristique.

« L’objectif consiste à donner envie aux visiteurs de prolonger l’expérience et de découvrir toute la richesse de notre territoire en leur offrant une réelle valeur ajoutée. En plus d’être super attractive pour le visiteur, cette initiative collective contribue à stimuler la consommation touristique, augmenter la durée des séjours et favoriser la découverte d’entreprises variées, tout en renforçant l’attractivité du Lac-Saint-Jean. », a expliqué le responsable du projet, Charles Desbiens.

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