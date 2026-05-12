Retour au Canada de Pic Turmel interrompu par la justice italienne

Le chef présumé de la Blood Family Mafia, Dave Turmel, restera détenu en Italie. Ses avocats ont réussi à le faire rester sur le Vieux Continent, alors que l’affaire retournera devant les tribunaux italiens.

Selon Radio-Canada, Dave Turmel avait été appréhendé le 27 mars 2025 près de Rome par les autorités locales, avec la collaboration du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Ce printemps, les autorités italiennes avaient accepté son extradition vers le Canada pour qu’il soit jugé, mais son avocate, Me Danièle Roy, confirme que le dossier sera amené en appel, ce qui le force à rester en Italie.

On ignore pour l’instant combien de temps s’écoulera-t-il avant le dénouement juridique de la justice italienne. Mentionnons que Dave Turmel, emprisonné à Regina Coeli, la plus grande prison de Rome, était lors de son arrestation l’homme le plus recherché du Canada.