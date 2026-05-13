Le Demi-marathon des Bleuets s’amène en fin de semaine avec une participation record

Le Demi-marathon des Bleuets célébrera sa 5e édition le 17 mai prochain dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et l’engouement pour l’évènement continue de grandir. Plus de 600 coureurs sont attendus cette année, un record pour l’organisation.

Le président de l’évènement, Gilles Bouchard, affirme que les inscriptions se sont envolées dès leur ouverture en janvier.

« C’est fou, les places se sont rapidement remplies en janvier lorsque nous avons ouvert les inscriptions. L’an dernier, on avait frisé les 500 participants, et cette année, on avait décidé d’ajouter 50 places de plus. Mais la demande était tellement forte qu’en février, on a rouvert 50 autres places et elles se sont envolées en moins de deux heures », souligne-t-il.

Selon lui, le Demi-marathon des Bleuets se démarque des autres évènements du genre dans la région.

« Même s’il y a plusieurs demi-marathons, nous sommes le plus populaire, celui qui attire le plus de participants, et ce, malgré le fait que nous sommes plus éloignés. On est vraiment fier de ça. »

Le succès de l’évènement s’expliquerait notamment par son parcours particulier.

« La majorité des demi-marathons, ce sont des boucles, alors que nous, c’est un trajet d’un point A à un point B. Notre parcours aussi est relativement plat et en pente descendante, donc il n’est pas trop difficile. En plus, on passe par des forêts et le long de rivières, c’est un trajet magnifique que les gens adorent. »

Le président souligne également le travail de l’équipe derrière l’organisation.

« On a une superbe équipe qui travaille fort pour rendre l’expérience la plus agréable possible », ajoute-t-il.

Pour souligner cette 5e édition, les participants recevront une surprise dans leur trousse de coureur.

« On retrouve dans la trousse notamment un chandail, un sac, quelques autres trucs et leur petite surprise. Ce n’est pas un gros cadeau, mais on est certain que tous les coureurs vont être contents de recevoir ça », indique Gilles Bouchard.

L’évènement pourra aussi compter sur l’implication de 108 bénévoles.

« Ce n’est jamais facile de recruter des bénévoles, mais on a un responsable, Frédéric Blais, qui travaille depuis plus de six mois à monter cette belle grande équipe. Ça va permettre une belle sécurité aux coureurs et un bel encadrement de l’évènement. »

Les organisateurs invitent également la population à venir encourager les participants tout au long de la journée.

Le départ sera donné à 9 h à Sainte-Jeanne-d’Arc. Les premiers coureurs devraient atteindre Mistassini vers 9 h 40, tandis que les derniers participants sont attendus vers midi à la ligne d’arrivée.

« Il est possible pratiquement tout le long du parcours d’être présent pour encourager les coureurs. On invite aussi les gens à être présents à l’arrivée pour féliciter les participants. »