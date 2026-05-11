Québec donne 702 800 $ pour 18 événements au Saguenay–Lac-Saint-Jean

À l’aube de la saison estivale, le gouvernement du Québec annonce un appui financier au secteur événementiel du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une somme totale de 702 800 $ sera versée à 18 festivals et événements touristiques qui se tiendront dans la région au cours des prochains mois.

Par cet investissement, Québec souhaite faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d’attractivité et de vitalité économique régionale.

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font du Saguenay–Lac-Saint-Jean une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s’émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. », a souligné Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional.

Parmi les événements soutenues figurent notamment le Festival du cowboy de Chambord, qui reçoit 40 000 $, La Noce, avec une aide de 99 000 $, ainsi que Mamuhitunanu – Grand rassemblement des Premières Nations, appuyé à hauteur de 44 000 $. La Traversée internationale du lac Saint-Jean bénéficie quant à elle d’un soutien de 53 000 $, tandis que le Festival d’humour d’Alma et le Festival de la gourgane d’Albanel reçoivent respectivement 11 000 $ et 18 000 $.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du gouvernement du Québec. Chaque année, ce programme appuie la tenue de près de 300 événements à travers la province, attirant des millions de visiteurs et générant environ 24 millions de jours de participation, selon Québec.