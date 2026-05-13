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Mercredi, 13 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 45 s

MRC de Maria-Chapdelaine

Deux appels de projets pour dynamiser le territoire

Emmanuelle LeBlond
Le 13 mai 2026 — Modifié à 10 h 49 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La MRC de Maria-Chapdelaine annonce le lancement de deux appels de projets majeurs visant à stimuler le dynamisme du territoire : le Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 3 – Vitalisation ainsi que le Programme de soutien aux initiatives artistiques et culturelles.

Le FRR – volet 3 – Vitalisation vise à appuyer des projets structurants ayant des retombées durables sur le territoire. La MRC de Maria-Chapdelaine, reconnue comme faisant face à des défis de vitalité économique, bénéficie d’une enveloppe de près de 3 millions de dollars octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir des initiatives locales.

Ces projets devront notamment contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens, renforcer les services de proximité et accroître l’attractivité du territoire.

Ils devront également s’inscrire dans une vision structurante et à long terme, en cohérence avec les priorités de la MRC, notamment en matière de démographie, d’accessibilité et d’attractivité.

Soutien accru à la culture

Dans la foulée de l’adoption de sa Politique culturelle et du patrimoine, la MRC de Maria-Chapdelaine réaffirme son engagement à soutenir et à valoriser son identité culturelle et à encourager le développement d’initiatives artistiques sur son territoire.

C’est ainsi que la MRC, en collaboration avec la Ville de Dolbeau-Mistassini et dans le cadre d’une entente avec le ministère de la Culture et des Communications, lance son appel de projets visant à appuyer la réalisation d’initiatives artistiques et culturelles porteuses pour le milieu.

Ce programme s’adresse aux artistes, organismes et acteurs du secteur culturel souhaitant développer des projets dans des domaines variés, tels que les arts de la scène, les arts visuels, le patrimoine, le cinéma, la littérature ou encore le numérique.

Appel à la mobilisation du milieu

Jean Morency, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, souligne l’importance de ces deux leviers pour l’avenir du territoire : « Ces investissements permettront d’appuyer des projets porteurs, pensés par et pour notre milieu. Ils doivent s’inscrire dans une vision à long terme et générer des retombées dans nos communautés. Parce qu’ici, chaque idée peut devenir un levier pour notre avenir collectif. »

La MRC invite ainsi l’ensemble des acteurs du milieu, municipalités, organismes, coopératives et partenaires, à saisir cette opportunité pour proposer des initiatives structurantes et mobilisatrices.

Dépôt des projets

Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 22 mai pour déposer leur projet dans le cadre de ces deux appels.

Les détails des programmes ainsi que les formulaires de dépôt sont disponibles en ligne.

Un accompagnement est offert aux promoteurs afin de valider leur admissibilité et de les soutenir dans le dépôt de leur demande.

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