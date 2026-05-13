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Mercredi, 13 mai 2026

Sports

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Séries éliminatoires

Les Saguenéens remportent leur troisième match contre les Wildcats

Le 13 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ

Hier, alors que les 4528 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina s’attendaient à une simple révision de routine, ils ont bondi d’un coup lorsque l’officiel a confirmé le but de Thomas Desruisseaux qui a donné la victoire aux Saguenéens 5 à 4 en prolongation pour prendre les devants 2-1 dans la série finale contre les Wildcats de Moncton.

Fidèles à leur habitudes, les Wildcats frappent tôt en ouvrant le pointage dès la 75e seconde grâce au but de Simon Binkley mais Émile va profiter d’un avantage numérique en milieu d’engagement pour créer l’égalité avec son 8e des séries.

Ce but change le momentum et permet aux locaux de provoquer davantage de chances. Christophe Berthelot profite d’une rondelle libre dans l’enclave pour déjouer Rudy Guimond dans la lucarne pour les devants à son équipe.

Moncton va créer l’égalité en début de deuxième mais Jordan Tourigny va prendre les choses en main par la suite. Il enfile deux buts en cinq minutes pour donner une priorité de deux filets aux locaux avec vingt minutes à jouer.

En milieu de troisième, Teddy Mutryn réduit l’écart en avantage numérique et va jouer de chance avec 25 secondes à jouer lorsque son lobe de la ligne passe entre les jambes de Lucas Beckman pour créer l’égalité et forcer une période de prolongation.

Cette période de surtemps sera à l’avantage des visiteurs qui bénéficient de deux avantages numériques pour bourdonner en zone adverse, mais Beckman se dresse comme un mur.

Avec trois minutes à jouer, c’est au tour des Saguenéens d’attaquer et Thomas Desruisseaux se fait voler par la jambière de Rudy Guimond. Les officiels décident d’aller à la reprise et s’aperçoivent que la rondelle est de l’autre côté de la ligne rouge. Ils accordent le but et c’est l’euphorie dans le vieux Georges!

Est-ce que cette victoire donnera le momentum à la troupe de Yanick Jean? On le verra mercredi lors de la présentation du match 4.

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