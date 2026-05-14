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Le maire de Mascouche reconduit à la tête de l’UMQ

Émile Boudreau
Le 14 mai 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Réunis hier dans le cadre des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les membres du conseil d’administration ont renouvelé leur confiance envers le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, en le réélisant à la présidence de l’organisation.

« C'est un grand privilège de recevoir à nouveau la confiance de mes collègues maires et mairesses de partout au Québec. Au cours de la dernière année, j'ai eu la chance d'aller à leur rencontre dans toutes les régions, et j'en retiens surtout la force, l'engagement et la générosité de notre monde municipal. », a déclaré le président réélu.

Celui-ci s’est dit particulièrement touché par ce vote de confiance, qu’il interprète comme un encouragement à poursuivre le travail amorcé. Il entend notamment continuer à mobiliser les élus municipaux afin de relever les défis à venir, en particulier ceux liés aux infrastructures.

En marge de cette reconduction, les administrateurs ont également procédé au renouvellement du comité exécutif de l’UMQ. La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, occupera le poste de vice-présidente, tandis que le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, agira à titre de trésorier. Par ailleurs, la nouvelle composition de l’instance exécutive se distingue par l’absence de représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le mandat 2026-2027.

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