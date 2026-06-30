Grand excès de vitesse à Albanel

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du poste de la MRC Maria-Chapdelaine, ont intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la route 169, dans la nuit du 27 juin dernier, peu avant 2h00 du matin. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 141 km/h dans une zone de 90 km/h.

Le conducteur, un homme âgé de 23 ans, de Dolbeau-Mistassini, a reçu un constat d’infraction de 872$ assorti de 10 points d’inaptitude. De plus, le conducteur a reçu deux autres constats d’infractions de 524$ pour ne pas avoir la classe appropriée ainsi qu’avoir conduit sous une interdiction de conduire au code criminel, pour un montant de 2 250$. Le conducteur pourrait également faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies. La SQ rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.