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Lundi, 20 avril 2026

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L’avis d’évacuation maintenu à Saint-Thomas-Didyme

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 11 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Bien que la situation soit jugée stable, l’avis d’évacuation visant une douzaine de résidents du 2e Rang à Saint-Thomas-Didyme est maintenu lundi matin, rapporte Radio-Canada.

Dimanche après-midi, la municipalité avait recommandé l’évacuation préventive de ce secteur en raison de la montée du niveau de l’eau qui menaçait un pont. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a ordonné la fermeture de ce tronçon de route et prévoit de retourner sur les lieux au cours de la journée afin de réévaluer la situation.

La municipalité précise que le MTMD surveille régulièrement l’état du pont, qui n’en est pas à sa première fermeture par mesure de précaution. Jusqu’à présent, l’eau ne passe pas par-dessus la structure.

Malgré l’avis d’évacuation en vigueur, plusieurs résidents ont choisi de demeurer dans leur domicile. Ils ont toutefois été avisés que les services d’urgence ne peuvent accéder au secteur et qu’ils devront assurer leurs déplacements en cas de besoin.

Les citoyens qui décident d’évacuer doivent s’inscrire auprès de la municipalité afin de recevoir les mises à jour concernant l’évolution de la situation.

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