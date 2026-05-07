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Faits divers

Temps de lecture : 43s

La SQ suspend ses recherches pour retrouver Jean-Claude Bergeron

Émile Boudreau
Le 07 mai 2026 — Modifié à 07 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Sûreté du Québec (SQ) a finalement suspendu les recherches entreprises pour retrouver Jean-Claude Bergeron, un homme d’Alma porté disparu depuis le mois de novembre. Les opérations avaient repris mercredi à l’ouest du lac Saint-Jean.

Selon Radio-Canada, le véhicule de l’homme avait été retrouvé au début du mois de décembre, mais aucune trace de Jean-Claude Bergeron n’a été observée depuis. Les premières recherches, menées il y a quelques mois, avaient été rendues difficiles en raison d’un important couvert de neige sur le terrain.

Hier, au cours de l’opération, un groupe composé d’une douzaine de policiers a ratissé les ravins ainsi que les rives de la rivière Ticouapé. Un maître-chien accompagnait également les équipes de recherche.

Un poste de commandement de la SQ avait été déployé à l’intersection du rang 4 et du chemin du Lac, dans le secteur de Saint-Méthode. Des enquêteurs se trouvaient aussi sur place afin de recueillir des témoignages pouvant mener à la localisation du corps de l’homme disparu. Pour le moment, on ignore si les recherches vont éventuellement reprendre.

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