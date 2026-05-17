Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs. Les trois MRC du territoire et Mashteuiatsh ont fusionné leurs images de marque promotionnelles sous une bannière unique : Destination Lac-Saint-Jean.

Cette importante démarche de mutualisation vise à centraliser les efforts de promotion touristique afin de mieux positionner le Lac-Saint-Jean sur les marchés québécois et étrangers.

Les marques Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, Bienvenue au Lac et Bienvenue au pays de Maria Chapdelaine ont été démantelées l’an dernier au profit d’une identité commune. Les partenaires des trois MRC ainsi que Mashteuiatsh ont accepté d’augmenter leur contribution financière afin de soutenir cette nouvelle stratégie.

Ensemble, les investissements consacrés à la promotion touristique atteignent maintenant près d’un demi-million de dollars.

Cette transition représente un changement majeur dans la façon de vendre la destination, souligne la directrice générale adjointe de Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, Virginie Brisson.

« Avant, on vendait tous le même lac, mais chacun de notre côté. Maintenant, on le fait ensemble et de façon coordonnée », résume-t-elle.

Le plan de transition devait initialement s’échelonner sur deux ans. Malgré cette période d’adaptation, l’ensemble des campagnes promotionnelles ont déjà été regroupées sous l’image de Destination Lac-Saint-Jean.

« C’est un projet qu’on attendait depuis une vingtaine d’années », mentionne Virginie Brisson.

Selon elle, les anciennes structures rendaient plus difficile l’avancement de projets communs à l’échelle du territoire.

Harmoniser des outils numériques

L’unification ne concernait pas seulement les logos et les campagnes publicitaires. Il a aussi fallu harmoniser plusieurs outils numériques, notamment les infolettres, les réseaux sociaux et les plateformes web.

« On a migré tous nos actifs vers un seul véhicule de promotion. Il fallait faire attention de ne pas perdre notre capital numérique, par exemple nos abonnés sur les réseaux sociaux », explique-t-elle.

L’un des principaux projets réalisés dans le cadre de cette démarche est le nouveau site Internet de Destination Lac-Saint-Jean, récemment mis en ligne.

« Aujourd’hui, le site web est la vitrine principale d’une destination touristique. On veut inspirer les visiteurs et leur permettre de découvrir toute l’offre avant même leur arrivée », affirme Virginie Brisson.

La stratégie vise aussi à améliorer le parcours du visiteur afin d’augmenter la durée des séjours et les dépenses touristiques sur le territoire.

« On veut que les touristes dépensent mieux et plus longtemps ici. Plus on réussit à les garder longtemps et à bien les répartir sur le territoire, plus on fait du tourisme durable », soutient-elle.

Nouvelle route touristique

Parmi les projets mis de l’avant figure également la nouvelle route touristique du Lac-Saint-Jean, développée en collaboration avec les quatre MRC et Mashteuiatsh. Cette initiative vise notamment à mettre en valeur la richesse culturelle autochtone du territoire.

« Ce qu’on propose aux visiteurs, c’est la rencontre de deux cultures. C’était important de donner une place aux Premières Nations dans notre identité touristique. »

Selon elle, cette nouvelle approche permettra également de mieux soutenir certains secteurs qui disposaient auparavant de moyens promotionnels plus limités, notamment la MRC Maria-Chapdelaine. Au total, environ 500 000 $ ont été investis pour accompagner cette mutualisation, incluant le travail de firmes spécialisées.

Pour les promoteurs du projet, le bilan est déjà très positif. « C’est une nouvelle façon de vendre le Lac-Saint-Jean, et tout le monde y gagne », conclut Virginie Brisson.