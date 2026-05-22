La prudence est de mise, prévient le Bureau de la concurrence

À l’approche d’un été qui s’annonce chargé en spectacles et grands rassemblements, les consommateurs sont invités à redoubler de vigilance au moment d’acheter leurs billets.

Entre concerts, festivals populaires et événements sportifs majeurs, comme la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’engouement est déjà bien présent, mais il s’accompagne aussi de risques accrus de fraude. Le Bureau de la concurrence met donc en garde la population contre une hausse des pratiques trompeuses dans le secteur de la billetterie.

Des pratiques trompeuses

Selon l’organisme, certains fraudeurs profitent de la forte demande pour piéger les acheteurs. Parmi les stratagèmes les plus courants se trouve la création de faux sites Web imitant parfaitement ceux de vendeurs officiels. Logos, interfaces et publicités commanditées sont souvent conçus pour instaurer un sentiment de confiance dans le but de soutirer de l’argent.

D’autres pratiques, encore plus subtiles, concernent l’affichage des prix. Certains vendeurs annoncent des tarifs attractifs qui ne reflètent pas le coût réel des billets. Des frais obligatoires, parfois importants, sont souvent ajoutés au moment du paiement, rendant l’offre initiale trompeuse.

Finalement, le phénomène de pression à l’achat est couramment utilisé, même par les vendeurs officiels. Sur plusieurs plateformes, des messages tels que « Il ne reste que quelques billets ! » ou des comptes à rebours incitent les consommateurs à agir rapidement. Si ces signaux d’urgence sont souvent exagérés, voire totalement fabriqués, pour provoquer une décision impulsive.

Comment se protéger?

Face à ces pièges, le Bureau de la concurrence rappelle l’importance d’adopter des réflexes prudents. Il recommande d’acheter les billets directement auprès des organisateurs ou via des plateformes reconnues. Les consommateurs doivent aussi se méfier des liens provenant de publicités douteuses ou d’adresses Web inconnues.

Le marché de la revente de billets constitue un autre point de vigilance. Il est conseillé de privilégier les plateformes offrant des garanties aux acheteurs et d’éviter les vendeurs exigeant des modes de paiement inhabituels, tels que les cartes-cadeaux, les virements bancaires ou les cryptomonnaies.

Il est aussi suggéré de se montrer sceptique face à des prix anormalement bas, de vérifier les détails de l’événement (date, lieu, emplacement) directement sur le site officiel avant de finaliser un paiement et de conserver toutes les preuves d’achat comme les courriels de confirmation et les reçus pouvant s’avérer essentiels en cas de litige ou de plainte.