Suspension des activités à la papeterie Domtar en raison d’un bris

La papeterie Domtar de Dolbeau-Mistassini suspend ses activités de production de papier pour une période minimale de quatre semaines à la suite d’un bris mécanique survenu récemment. L’entreprise a confirmé qu’une fissure a été observé sur un rouleau de la machine à papier le 20 mai, rapporte Radio-Canada

Selon Domtar, cette défaillance oblige l’arrêt complet de la production jusqu’à ce qu’une solution fiable et durable soit mise en place puisqu’il s’agit d’un composant sans lequel l’usine ne peut opérer.

Afin de rétablir la production dans les meilleurs délais, l’entreprise évalue actuellement deux scénarios. Le premier consisterait à accélérer la fabrication et la livraison d’un nouveau rouleau, déjà commandé à l’automne 2025. L’autre option envisagée repose sur l’acquisition d’un rouleau usagé compatible avec les équipements de l’usine.

L’arrêt des activités entraînera des répercussions sur la main-d’œuvre de l’usine, qui compte 177 employés. Domtar précise cependant que près de 60 % des effectifs demeureront au travail pour assurer l’exécution de certaines opérations.

Pour les autres employés touchés par la suspension, l’entreprise affirme être en discussion avec d’autres installations de Domtar au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’explorer des solutions.