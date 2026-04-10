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Vendredi, 10 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 47s

Entente Canada‑Québec

122,5 M$ pour soutenir les travailleurs touchés par les tarifs

Émile Boudreau
Le 10 avril 2026 — Modifié à 10 h 10 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les travailleurs dont l’emploi est affecté, directement ou indirectement, par les droits de douane à l’échelle mondiale pourront compter sur un nouveau soutien financier. Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé la mise en place d’une entente de partenariat conjointe intitulée Réponse tarifaire CanadaQuébec pour la maind’œuvre, dotée d’une enveloppe de 122,5 millions de dollars sur trois ans.

L’annonce a été faite hier par la ministre fédérale de l’Emploi et des Familles, Patty Hajdu, et la ministre québécoise de l’Emploi, Pascale Déry. L’initiative vise à appuyer les travailleurs et les entreprises des secteurs du bois d’œuvre, de l’acier et d’autres industries qui subissent les contrecoups des mesures tarifaires imposées sur les marchés internationaux.

Concrètement, les fonds serviront à soutenir les services publics d'emploi déjà offerts par Services Québec, dont les bureaux sont présents dans toutes les régions de la province. Ces services spécialisés sont conçus pour répondre aux besoins des personnes à la recherche d’un emploi ou qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences afin de se repositionner sur le marché du travail. Les employeurs et leurs travailleurs pourront également bénéficier de programmes de perfectionnement des compétences.

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