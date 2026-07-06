Plus de 2,4 M$ pour réaménager 26 cours d’école dans la région

Le gouvernement du Québec investira 2 489 346 $ afin de financer 26 projets de réaménagement de cours d’école au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette initiative vise à offrir aux élèves des espaces extérieurs plus attrayants et mieux adaptés à la pratique d’activités physiques et récréatives.

La ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, qui en a fait l’annonce aujourd’hui, a souligné l’importance de créer des environnements favorisant le mouvement chez les jeunes. « Tous les jeunes ont besoin de bouger, de jouer et de dépenser leur énergie chaque jour. Une cour d'école bien aménagée leur donnera encore plus d'occasions de le faire. », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, ces aménagements contribueront également à la réussite éducative des élèves. « Ces moments pour faire place à l'activité physique sont incontournables pour favoriser leur concentration en classe et leur réussite scolaire. », a-t-elle ajouté.

Les travaux prévus visent à optimiser l’utilisation des espaces extérieurs des établissements scolaires. Les projets comprennent notamment l’installation de modules de jeux, de mobilier urbain et d’équipements sportifs, ainsi que l’aménagement d’espaces de végétalisation, d’aires de détente, de parcours psychomoteurs et de classes extérieures.

À l’échelle provinciale, le gouvernement du Québec consacre plus de 24 millions de dollars à la réalisation de 259 projets d’amélioration de cours d’école.

Liste des projets retenus dans la région

CSS du Pays-des-Bleuets

École des Deux-Lacs (Lac Bouchette) - Réaménagement des modules de jeux et ajout d'une aire de détente - 100 000 $

École secondaire de la Cité Étudiante (Roberval) - Aménagement aire de détente végétalisée et ajout aire de jeux – 90 000 $

École Notre-Dame-des-Anges (Dolbeau-Mistassini) - Ajout de module de jeux – 90 000 $

École secondaire Jean-Dolbeau (Dolbeau-Mistassini) - Rénovation aire de détente végétalisée – 90 000 $

École Saint-Louis-de-Gonzague (Saint-Eugène-d'Argentenay) - Ajout d'équipements sportifs et ajout d'un module de jeux – 90 000 $

CSS des Rives-du-Saguenay

École Des Jolis-Prés (Laterrière) - Ajout d'une piste pour "BMX" - 100 000 $

École Mont-Valin (Saint-Fulgence) - Ajout d'une aire de jeux et classe extérieure - 100 000 $

École Saint-Isidore (Chicoutimi) - Ajout d'espaces sportifs, de détente et de jardins - 100 000 $

École Saint-Denis (Chicoutimi) - Ajout d'espaces sportifs et classe extérieure - 97 208 $

École Secondaire Odyssée / Dominique-Racine (Chicoutimi) - Réaménagement de la cour - 96 219 $

École L'Oasis FP (Chicoutimi) - Ajout d'une aire de détente extérieure - 91 994 $

Centre 216 (Chicoutimi) - Ajout d'une aire de détente extérieure - 43 925 $

CSS De La Jonquière

École Saint-Jean-de-Bégin (Bégin) - Aménagement de zone asphalté et installation d'un parcours psychomoteur avec aire de détente végétalisée et lignage d'aires de jeux – 100 000 $

École Le Tandem, édifice Rosaire (Jonquière) - Aménagement de module de jeux et verdissement de l'aménagement paysager – 100 000 $

École Sainte-Bernadette (Jonquière) - Revitalisation d'aire de détente végétalisée et aménagement d'un sentier avec mobilier urbain – 100 000 $

École Sainte-Marie-Médiatrice (Jonquière) - Aménagement de module de jeux et verdissement de l'aménagement paysager – 100 000 $

CFGA De La Jonquière - Aménagement paysager et installation de mobilier urbain avec aire de détente végétalisée – 100 000 $

École du Versant (Larouche) - Revitalisation d'une aire de détente et aménagement de sentier avec du mobilier urbain – 100 000 $

CSS du Lac-Saint-Jean