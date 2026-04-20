SUIVEZ-NOUS

Lundi, 20 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

Hausse marquée de l’itinérance

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 11 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Selon des données récentes, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 20 % à l’échelle provinciale. Le phénomène est particulièrement marqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la hausse atteint 51 %, ce qui représente environ une centaine de personnes supplémentaires.

Devant cette augmentation, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois (PQ) en matière de Services sociaux, Joël Arseneau, a réitéré la volonté de sa formation politique de faire de la lutte à l’itinérance une priorité.

« C’est une crise sociale sans précédent qui demande des actions concrètes et de grande ampleur. On ne peut pas laisser la situation se dégrader ainsi. On doit renverser la tendance et, pour faire ceci, il faut agir en amont, en prévention, si on veut freiner l’augmentation. », a-t-il expliqué.

Selon le député péquiste, la perte de logement constitue le principal facteur expliquant la progression rapide de l’itinérance au Québec. Pour freiner cette tendance, celui-ci soutient qu’il est impératif d’agir en amont.

Dans cette optique, le PQ promet, s’il forme le prochain gouvernement à l’issue de l’élection du 5 octobre, de mettre œuvre des programmes semblables à ceux déployés à Houston et en Finlande. Ces approches misent sur l’accès rapide à un logement stable, combiné à des services de santé et de services sociaux, ainsi qu’à des initiatives en matière de prévention, d’éducation, de réinsertion sociale et de cohabitation. Le PQ s’engage également à développer des « modèles innovants » de logements hors marché avec accompagnement communautaire, en étroite collaboration avec les organismes du milieu.

« La crise de l’itinérance a de multiples facettes, c’est pourquoi on doit agir sur plusieurs fronts. Un gouvernement du Parti Québécois mettra en œuvre plusieurs mesures pour répondre aux causes profondes de l’itinérance, telles qu’un soutien communautaire renforcé, des services de santé et sociaux adaptés aux réalités des personnes en situation d’itinérance et la limitation de la judiciarisation, dans la mesure du possible. », conclut Joël Arseneau.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Réduction des visites non nécessaires à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini
Publié à 16h11

Réduction des visites non nécessaires à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population qu’en raison d’un bris d’aqueduc survenu sur le réseau de la Ville de Dolbeau-Mistassini, une coupure d’eau complète est en cours à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et pourrait se prolonger jusqu’à mardi. Les soins urgents et ...

LIRE LA SUITE

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec
Publié à 15h00

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec

À l’approche de la formation du nouveau conseil des ministres, Québec solidaire interpelle la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, et l’exhorte à nommer un ministre de l’Environnement « crédible », capable de défendre sans compromis la transition écologique. Le parti de gauche dit aussi nourrir de sérieuses inquiétudes quant à ...

LIRE LA SUITE

Le Parti Québécois dénonce un manque de leadership chez les libéraux
Publié à 13h00

Le Parti Québécois dénonce un manque de leadership chez les libéraux

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a fait volte-face concernant la loi 96 à la suite d’une rencontre avec le caucus libéral, convoquée quelques heures après une prise de position qui en avait surpris plus d’un au sein de son propre parti. Jeudi dernier, le chef du PLQ affirmait qu’il renouvellerait l’usage de la clause ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES