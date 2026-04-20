SUIVEZ-NOUS

Lundi, 20 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 53s

Vague d’extorsion

Les propriétaires de bars interpellent le gouvernement du Québec

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 09 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec tire la sonnette d’alarme face une vague d’extorsion « sans précédent » qui touche plusieurs régions de la province.

Selon la Corporation, les actes criminels visant l’industrie des bars se sont multipliés au cours des derniers mois. Des coups de feu dirigés contre des bâtiments, l’utilisation de cocktails Molotov, des menaces explicites ainsi que des demandes d’argent en échange d’une protection font désormais partie d’un climat d’insécurité grandissant.

Celle-ci ajoute que cette escalade de violence compromet la sécurité des employés et de la clientèle et entraîne des répercussions directes sur les opérations quotidiennes des établissements visés qui doivent composer avec une baisse marquée de l’achalandage.

À cela s’ajoutent des coûts supplémentaires importants pour les propriétaires, notamment pour le renforcement des mesures de sécurité. Dans certains cas, la pression est telle que des commerçants n’ont eu d’autre choix que de fermer leurs portes.

Dans ce contexte, la Corporation juge malavisée la décision du gouvernement du Québec de réduire la commission sur les loteries vidéo versée aux établissements. Elle demande ainsi au ministre des Finances, Éric Girard, de reporter cette mesure à une date ultérieure. Selon elle, un tel report n’aurait pas d’impact significatif sur les finances publiques, mais représenterait un soutien crucial pour l’industrie.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Réduction des visites non nécessaires à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini
Publié à 16h11

Réduction des visites non nécessaires à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population qu’en raison d’un bris d’aqueduc survenu sur le réseau de la Ville de Dolbeau-Mistassini, une coupure d’eau complète est en cours à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et pourrait se prolonger jusqu’à mardi. Les soins urgents et ...

LIRE LA SUITE

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec
Publié à 15h00

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec

À l’approche de la formation du nouveau conseil des ministres, Québec solidaire interpelle la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, et l’exhorte à nommer un ministre de l’Environnement « crédible », capable de défendre sans compromis la transition écologique. Le parti de gauche dit aussi nourrir de sérieuses inquiétudes quant à ...

LIRE LA SUITE

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché
Publié à 14h00

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché

Selon des données récentes, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 20 % à l’échelle provinciale. Le phénomène est particulièrement marqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la hausse atteint 51 %, ce qui représente environ une centaine de personnes supplémentaires. Devant cette augmentation, le député des Îles-de-la-Madeleine et ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES