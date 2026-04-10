Le garage municipal détruit : Péribonka réagit et planifie la suite

Il y a un mois, un incendie a emporté le garage municipal de Péribonka ainsi que tout l’équipement qu’il contenait. Depuis, l’équipe municipale s’est mise en action : elle planifie la reconstruction et étudie une relocalisation stratégique du bâtiment afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté.

Du jour au lendemain, la municipalité de Péribonka a perdu son garage municipal ainsi que tout ce qu’il abritait à l’intérieur, ravagés par un incendie survenu le soir du 10 mars. « Le matin, on s’est levé sans vis, sans clou et sans marteaux. Il n’y avait plus rien. Même le camion municipal qui se trouvait devant le garage a flambé », raconte la mairesse, Carole Tremblay.

Heureusement, personne n’a été blessé. L’intervention rapide des pompiers a permis de contenir l’incendie et de préserver les bâtiments voisins. Le garage municipal est néanmoins une perte totale. Parmi l’équipement détruit figuraient entre autres des panneaux de signalisation, deux radars électroniques neufs et des voiturettes de golf.

La municipalité a été proactive, mettant en place des solutions pour assurer la continuité des services aux citoyens. Malgré cette perte, le service des travaux publics a été maintenu. Un garage temporaire a été trouvé. L’achat d’outils de base a été effectué. La location d’équipement, comme un tracteur et une camionnette, a été faite.

« Dans la même semaine, on a eu une tempête. En deux jours, il fallait se trouver un tracteur. On a des déneigeurs privés qui ont tout de suite levé la main pour nous donner un coup de main au besoin. On a une belle réponse solidaire de notre population », reconnaît-elle.

Carole Tremblay précise que la mutualisation des services avec la municipalité de Saint‑Augustin, en matière de travaux publics, a grandement facilité la situation.

Nouveau départ pour le garage municipal

Depuis, l’ensemble du dossier a été transmis aux assureurs. L’inventaire complet des biens a été effectué. Les démarches se poursuivent. « On n’a pas encore connu la raison du feu. On est encore en attente. Normalement, on devrait avoir des réponses bientôt », indique Carole Tremblay.

L’assureur a également confirmé à la municipalité qu’elle n’était pas tenue de reconstruire le garage municipal au même endroit, une nouvelle accueillie favorablement par l’équipe municipale. Selon la mairesse, l’emplacement actuel n’était pas optimal et l’infrastructure ne répondait plus adéquatement aux besoins de la communauté. D’ailleurs, la reconstruction du garage figurait déjà au dernier Programme triennal d’immobilisation pour 2028. Ce projet devient maintenant une priorité.

« Ça va nous permettre de transformer une situation de sinistre en opportunité d’optimisation des infrastructures municipales. C’est dans une perspective de durabilité, d’efficience et de saine gestion des fonds public », soutient-elle.

Dans ce contexte, la municipalité envisage de relocaliser le garage dans le parc industriel de Péribonka, un secteur offrant plusieurs avantages grâce aux infrastructures déjà en place, notamment l’accès à l’eau et à l’électricité.

« Présentement, il est trop tôt pour établir l’échéancier de reconstruction. Ça va dépendre de l’assureur et des sources de financement. »

Rénovations en coulisses

Le service des travaux publics ne se tourne pas les pouces, même s’il s’agit d’un moment plus tranquille dans l’année. « Cette période-ci est propice à faire des travaux d’entretien sur les bâtiments. Présentement, on a l’ancien salon funéraire qui est juste en arrière de l’Espace Péribonka. Ce bâtiment est en train de se faire peau neuve. Nos hommes sont en train de faire de la rénovation à l’intérieur du bâtiment », informe la mairesse.

Une fois les rénovations complétées, l’espace entièrement revampé pourra accueillir de nouveau l’espace golf virtuel de Péribonka.