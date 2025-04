Québec accorde une aide de 400 000$ à Trium Médias

Québec accorde une aide supplémentaire de 400 000$ à Trium Médias, l’éditeur du journal que vous tenez entre vos mains -ou que vous lisez sur votre écran- afin de poursuivre son virage vers le numérique.

Ce montant provient du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse écrite du ministère de la Culture et des Communications. Trium Médias a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets dont les résultats ont été annoncés en février dernier.

La co-propriétaire et directrice des ventes, Marlène Claveau, précise que ce support financier permettra de réaliser d’autres étapes et adapter le modèle d’affaires de l’entreprise.

« C’est le troisième projet pour lequel on reçoit du financement. On va, entre autres, développer des outils de mise en ligne pour aider nos journalistes à être plus performants et mieux desservir nos lecteurs. On va ajouter aussi une ressource à temps plein au niveau du web, qui va être plutôt dans la stratégie. Et on va bientôt lancer une application en ligne, pour consulter nos 4 journaux. »

Marlène Claveau se dit particulièrement fière parce que Trium Médias reçoit le même montant que les Coops de l’information dont fait partie le Quotidien, ainsi que La Presse, l’Actualité, le Journal de Québec et celui de Montréal.

« On est vraiment privilégié et ça prouve qu’on est dans la cour des grands comme on dit. On est très content d’avoir cette aide pour réussir notre transformation numérique. »

Rejoindre davantage les lecteurs

De son côté, Alexandra Gilbert Boutros, qui supervise et met en place cette transformation depuis plus de 4 ans, souligne qu’elle vise surtout à rejoindre davantage les lecteurs.

« C’est le but du programme. On veut permettre aux citoyens d’être en lien avec l’actualité de leur communauté, créer des liens forts, démocratiser la nouvelle, la rendre accessible et facile d’accès. Être de son temps, avec des vidéos notamment, parce que les habitudes de consommation des nouvelles ont changé. »

Rappelons que Trium Médias est présent dans les 4 MRC de la région et publie les hebdomadaires le Lac-Saint-Jean, L'Étoile du Lac, Le Nouvelles Hebdo et le Journal Le Réveil.

Trium Médias compte présentement 27 employés.