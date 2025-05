Mario Pelchat en spectacle à la chapelle de Vauvert cet été

La Ligue des propriétaires de Vauvert présente sa programmation estivale avec en tête d’affiche Mario Pelchat, qui sera en spectacle le 26 juillet à la chapelle de Vauvert.

Après avoir accueilli la populaire chanteuse Jannick Fournier l’été dernier, la Ligue des propriétaires frappe un autre grand coup avec le chanteur originaire de Dolbeau-Mistassini.

« M. Pelchat a trouvé un trou durant son été qui est déjà très chargé avec son vignoble et ses autres engagements. Il sera accompagné de deux musiciens et ça s’annonce pour être un spectacle unique. Nous sommes très chanceux de pouvoir l’accueillir ici », indique Suzie Morin, présidente de la Ligue des propriétaires de Vauvert.

Il sera possible de se procurer des billets pour le spectacle de Mario Pelchat à la chapelle lors de l’activité vente de garage et échange de plantes le 31 mai entre 10h et 15h. Le comité organisateur s’attend à ce que les 230 billets trouvent preneur rapidement et recommande de réserver ses places le plus tôt possible.

Avant cette tête d’affiche, la Ligue des propriétaires tiendra son assemblée générale annuelle et une fête de la famille les 10 et 19 juillet respectivement.

Le 6 août, le deuxième spectacle de la programmation estivale mettra en vedette le chanteur Mathieu Savard qui interprète les grands classiques de l’artiste belge Jacques Brel. Ce spectacle sera suivi quelques jours plus tard par un symposium d’art et d’artisanat qui aura lieu le 9 août.

Vauvert complètera ses festivités le 23 août avec sa traditionnelle épluchette de maïs. Le comité organisateur souhaite également organiser des ligues estivales de pickleball et de pétanque et invite les personnes intéressées à se manifester.