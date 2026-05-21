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Collecte de données dans les RPA par les AQDR du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le 21 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Les cinq sections de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean tirent la sonnette d’alarme devant la situation préoccupante que vivent actuellement plusieurs aînés en résidence privée pour aînés (RPA).

Depuis plusieurs mois, les AQDR de la région reçoivent un nombre croissant de témoignages faisant état de hausses importantes de coûts, de détérioration de la qualité des soins et de situations pouvant s’apparenter à des abus de pouvoir.

Les AQDR ajoutent même avoir reçu certains témoignages, dont une personne en plein délirium après avoir encaissé un choc financier de 1 800 $ par mois en raison de l’application des ententes personnalisées de Santé Québec, une administration qui empêche des organismes de protection de visiter les résidents ou une autre résidente à qui l’on facture des centaines de dollars simplement pour lui rappeler d’utiliser sa marchette.

C’est pour ces raisons que les cinq sections régionales de l’AQDR sont actuellement en période de collecte de données et de témoignages afin de documenter la situation. Les résidents ou leurs proches aidants sont invités à remplir dès maintenant le sondage disponible en ligne, sur les pages Facebook locales ou en version papier dans les bureaux de l’AQDR. Mentionnons que la collecte se poursuit jusqu’au 31 août 2026. 

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