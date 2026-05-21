Ottawa investie près de 7 M$ pour aider des PME de la région

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui l’octroi d’aides financières totalisant 6 824 790 $ à six entreprises manufacturières et à un organisme à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans l’industrie de l’aluminium. Cette intervention vise à atténuer les répercussions des droits de douane et à renforcer la compétitivité de ce secteur.

Ainsi, Les Industries G.R.C. bénéficiera d’une contribution remboursable de 2 057 000 $ pour ses projets liés à l’acquisition d’équipements. Par ailleurs, deux entreprises obtiennent des contributions non remboursables pour des initiatives similaires : Sotrem reçoit 1 000 000 $, tandis que Dynamic Concept se voit attribuer 390 540 $.

D’autres investissements soutiennent à la fois la modernisation et la commercialisation. PCP Aluminium obtient une contribution non remboursable de 1 000 000 $, tout comme Groupe Métal-Baie qui reçoit 499 250 $, afin de financer leurs projets d’acquisition d’équipements et de mise en œuvre de stratégies de marché.

Du côté de la croissance, Fjordal Aluminium reçoit une contribution non remboursable de 1 000 000 $ pour appuyer son projet d’expansion. En parallèle, Réseau Trans-Al obtient 959 000 $ afin d’accompagner les entreprises du secteur.

Selon Développement économique Canada, ces investissements visent à aider les transformateurs d’aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité, deux leviers jugés essentiels pour assurer leur compétitivité à long terme dans un contexte commercial difficile. Ottawa estime également que la réalisation de l’ensemble de ces projets contribuera à consolider plus de 350 emplois bien rémunérés dans la région.