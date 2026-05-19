SUIVEZ-NOUS

Mardi, 19 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 12 s

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le secteur de la construction résidentielle a connu un rebond en avril au Canada. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté de 17 % pour atteindre 279 317 unités, comparativement à 239 747 en mars.

Cette progression mensuelle masque toutefois une réalité plus nuancée. Dans les régions rurales, les mises en chantier ont été estimées à 13 694 unités en avril, contribuant modestement à la hausse globale observée à l’échelle nationale.

« La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté en avril. Cependant, cette hausse fait suite à plusieurs mois consécutifs de baisse, ce qui montre comment la construction est inégale en ce moment. », a expliqué Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Selon lui, la volatilité des données mensuelles témoigne d’un marché encore fragile alors que d’autres indicateurs viennent tempérer l’optimisme.

« Les données sur les permis de construire mettent cette tendance encore plus en contexte. Elles montrent que le nombre de logements qui seront construits dans l'avenir demeure à la baisse. », a-t-il ajouté.

D’ailleurs, à plus long terme, la comparaison annuelle révèle également un léger recul. Dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus, le nombre réel de mises en chantier a diminué de 1 % entre avril 2025 et avril 2026, passant de 21 938 à 21 805 unités.

Certaines grandes villes tirent néanmoins leur épingle du jeu. Montréal, en particulier, se démarque avec une hausse de 21 % du nombre réel de mises en chantier en avril par rapport à la même période l’an dernier. Cette progression s’explique principalement par une forte augmentation des projets de logements collectifs dans la métropole québécoise.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région
Publié à 10h00

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont effectué des investissements totalisant 14,7 millions de dollars répartis dans 14 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de leur exercice 2025-2026. Cette année, près de 80 % des sommes investies ont été consacrées à des projets de repreneuriat, permettant d’assurer la continuité de 11 entreprises ...

LIRE LA SUITE

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs
Publié le 17 mai 2026

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs. Les trois MRC du territoire et Mashteuiatsh ont fusionné leurs images de marque promotionnelles sous une bannière unique : Destination Lac-Saint-Jean. Cette importante démarche de mutualisation vise à centraliser les efforts de promotion touristique afin de mieux ...

LIRE LA SUITE

« On voulait se diversifier. Le poulet s’est présenté comme une belle opportunité », dit Christopher Laroche
Publié le 16 mai 2026

« On voulait se diversifier. Le poulet s’est présenté comme une belle opportunité », dit Christopher Laroche

La Ferme Laroche et Frères du 3e rang à Saint-Prime est devenue la première de la région à se lancer dans l’élevage de poulets à la suite de l’attribution de nouveaux quotas. Pour y arriver, l’entreprise a dû investir plus de 2 M$ afin de construire un poulailler entièrement automatisé et mise sur un secteur en pleine croissance pour compléter ses ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES