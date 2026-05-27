Un été animé et festif à Saint-Félicien

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Saint-Félicien vivra un été riche en activités, événements et découvertes pour tous les âges. Une programmation variée mettra en valeur culture, sport, nature et convivialité.

La saison débutera le 30 mai avec la Fête du voisinage, un moment pour rassembler les citoyens et renforcer les liens dans les quartiers. Du 4 au 7 juin, le Festi St-Fé revient pour une troisième édition avec des spectacles mettant en vedette Éric Lapointe, David Pineault, Bernard Adamus, Jonathan Roy, Dumas et encore plus. L’événement proposera aussi le Défi des dragons, un concours de BBQ, une zone familiale, une course en couleurs et des foodtrucks.

La Fête nationale aura lieu le 23 juin. Les 4 et 5 juillet, la Coupe Québec–Coupe Canada de vélo de montagne se tiendra au Tobo-Ski, réunissant les meilleurs athlètes du Québec et du Canada. Le 4 juillet, la Fête du Vivre ensemble mettra en valeur la diversité culturelle. Du 6 au 9 août, Anim sur le Lac, seul festival international de cinéma d’animation au Québec se tiendra pour une seconde édition. Le 4 septembre, Vive la rentrée marquera le début des classes.

Tout l’été, la Féliscène accueillera des soirées gratuites de musique et de danse les jeudis, vendredis et samedis. À partir du 8 juillet, les Saveurs musicales d’ici présenteront des artistes locaux émergents. Située près de la rivière Ashuapmushuan, la Féliscène est un lieu incontournable. Du 19 juillet au 17 août, Histoires d’un soir proposera des visites historiques animées par des comédiens.

Le Parc du Sacré-Cœur offre un décor agréable avec ses jets d’eau illuminés en soirée. Le Zoo sauvage présente plusieurs nouveautés, dont un habitat pour les renards arctiques, des passerelles et un espace familial bonifié. Le Planétarium propose de découvrir l’astronomie de façon immersive. Le Tobo-Ski offre 60 km de sentiers pour vélo, randonnée, avec location sur place de vélos à assistance électrique. Enfin, le Parc de la Chute-à-Michel est un lieu idéal pour pique-niques et randonnées près de la rivière.

Saint-Félicien invite la population et les visiteurs à profiter pleinement de cette programmation estivale dynamique et à découvrir ses nombreux attraits tout au long de la saison. Une programmation accessible et rassembleuse pour tous.

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