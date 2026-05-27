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Mercredi, 27 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 3 s

Shein et Temu

Les Québécois plus attirés que jamais par les plateformes à bas prix

Le 27 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Un coup de sonde, demandé par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) et lancé par Orama Marketing en avril dernier démontre que les Québécois achètent de plus en plus souvent sur les plateformes à bas prix comme Shein ou Temu.

De plus, selon les informations du journal Protégez-Vous, les Québécois achèteraient en plus grande quantité et pour des montants toujours plus élevés. Le sondage dévoile également que 30% des répondants ont indiqué s’être procuré des produits sur Temu dans un lapse de temps de 6 mois, une hausse de 6 points de pourcentage depuis un an.

En plus de la quantité, les coûts augmentent également chez les consommateurs, alors que 45% de ceux-ci déclarent que leurs emplettes ont coûté entre 100$ et 500$ dans les 12 derniers mois, une augmentation de 11% depuis janvier 2026. 

Du côté de Shein, les chiffres continuent également de monter, alors que le nombre de répondants affirmant avoir magasiné sur leur plateforme a augmenté de 2%, pour atteindre 19%. 22% des répondants affirment même commander au moins une fois par semaine sur le site, soit 14 points de pourcentage supérieurs en comparaison à janvier 2026.

Mentionnons que le CQCD, qui représente plus de 5000 détaillants québécois, s'inquiète de la montée exponentielle des dépenses sur les plateformes à bas prix. Par voie de communiqué, le président-directeur général de l’organisation, Damien Silès, soulignait que pour les entreprises de détail d’ici, il ne s’agit plus d’un phénomène marginal, mais bien d’une pression concurrentielle qui s’installe et qui soulève des enjeux importants d’équité de marché.

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