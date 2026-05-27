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Mercredi, 27 mai 2026

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Temps de lecture : 43s

Politique fédérale

Départ annoncé de Steven Guilbeault

Le 27 mai 2026 — Modifié à 12 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le député libéral fédéral de Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbeault, annoncera ce mercredi après-midi son départ de la vie politique. On mentionne entre autres le fait que M. Guilbeault se soit montré de plus en plus déçu ces derniers mois par les reculs enregistrés en matière de politique climatique sous le premier ministre Mark Carney.

M. Guilbeault profitera donc d’une période de discours mercredi à la Chambre des Communes pour prononcer une allocution, annonçant officiellement sa décision, et ainsi quitter la vie politique au terme de la session parlementaire. Rappelons qu’en novembre dernier, le député Guilbeault avait claqué la porte du caucus une 1e fois, en vertu d’une entente sur la construction d’un nouveau pipeline entre le gouvernement et l’Alberta.

Fidèle à ses convictions, le député de Laurier-Sainte-Marie ne s’est jamais caché non plus pour se montrer en désaccord avec certaines autres décisions prises par son gouvernement.

Rappelons que la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, qui se retrouvera donc en situation d’élection partielle, a déjà été représentée précédemment par l’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe, pendant près de 21 ans.

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