Un nouveau développement pour attirer les familles à Saint-Thomas-Didyme

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La municipalité de Saint-Thomas-Didyme amorce un nouveau chapitre de son développement avec le lancement d’un projet domiciliaire visant à attirer de nouvelles familles et à dynamiser le milieu. Douze terrains sont désormais disponibles dans les rues Desjardins, Leclerc ainsi que sur l’avenue du Pont, dans un secteur déjà desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout.

Proposés au coût de 4 000 $, ces terrains d’environ 20 mètres par 30 mètres représentent une occasion accessible pour les ménages souhaitant s’établir dans un environnement naturel, tout en bénéficiant des services essentiels. Ce projet s’inscrit dans une volonté claire de la municipalité de stimuler sa croissance de façon structurée.

« On avait ces terrains depuis un certain temps. On attendait le bon moment pour lancer le projet, et on sent que c’est maintenant que ça doit se faire pour redonner un élan à la municipalité », explique la mairesse, Sylvie Coulombe.

Afin de faciliter le passage à l’action, la municipalité s’est associée à l’entreprise Construction CMR, qui proposera une maison modèle abordable, estimée autour de 298 000 $. Le concept inclut un rez-de-chaussée et un sous sol fini, thermopompes incluses, avec quatre chambres, et pourra être adapté selon les besoins des acheteurs. L’objectif est de simplifier le processus pour les futurs propriétaires tout en offrant une base concrète et réaliste. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation de passer par ce contracteur.

Au-delà de l’accessibilité financière, le projet mise sur un mode de vie recherché. Saint-Thomas-Didyme se distingue par son accès direct aux sentiers de VTT et de motoneige, permettant de profiter pleinement du territoire dès la sortie de la cour. L’environnement naturel, combiné à la présence d’une école et d’une garderie, en fait un milieu de vie adapté aux familles.

Ce développement s’inscrit dans une vision plus large de revitalisation, où la qualité de vie et le sentiment d’appartenance occupent une place centrale. Entre nature et communauté, la municipalité souhaite offrir une alternative attrayante aux grands centres, sans compromis sur le quotidien.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information ou réserver un terrain en communiquant directement avec la municipalité au 418 274‑3638, poste 3422. Saint-Thomas-Didyme propose ainsi bien plus qu’un terrain : un véritable choix de vie.