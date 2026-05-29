Créer, partager et faire rayonner l’art dans Maria-Chapdelaine

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Depuis plus de 30 ans, l’Association des artistes et artisans en arts visuels de la MRC Maria-Chapdelaine rassemble des créateurs d’ici autour d’une même passion : faire vivre les arts visuels dans la région et offrir une vitrine aux talents locaux.

Fondé en 1994, l’organisme fonctionne entièrement grâce à l’implication de bénévoles. Son objectif est de regrouper les artistes et artisans de la MRC, tout en favorisant le partage, la diffusion et le développement artistique.

« Ce qui est riche dans l’association, c’est le réseautage entre les artistes émergents et ceux qui ont plus d’expérience », explique Rachelle Mailhot, secrétaire de l’association.

Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, encre d’alcool, pyrogravure, sculpture sur bois : plusieurs médiums et approches artistiques se côtoient au sein du regroupement.

« On s’entraide, on partage nos techniques et on évolue ensemble », souligne-t-elle.

L’association organise régulièrement des expositions collectives, des ateliers et différentes activités culturelles afin de faire découvrir les arts visuels au grand public.

Parmi les événements en cours, une exposition collective est présentée jusqu’au 11 juin au foyer de la salle de spectacle Desjardins / Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Les visiteurs peuvent découvrir les oeuvres gratuitement avant les spectacles.

Le regroupement propose aussi des « Artistes en action », des rencontres créatives sous forme de pop-up artistique organisées à différents endroits dans la MRC. Deux rendez-vous sont déjà prévus cet été : le 13 juin à Sainte-Jeanne-d’Arc, au parc face au Vieux-Moulin, ainsi que le 9 août aux Grands Jardins du Lac-Saint-Jean, à Normandin. Ces moments permettent aux artistes de créer ensemble, d’échanger et d’accueillir le public dans une ambiance conviviale.

« Les gens sont souvent surpris par la variété des oeuvres et par tout le talent qu’on a ici dans la région », mentionne Rachelle Mailhot.

Du 6 juillet au 1er août, 15 membres de l’association participeront également à l’exposition collective Soleil ! Soleil ! à la Galerie 5 de Jonquière.

Pour Rachelle Mailhot, les arts visuels occupent une place importante dans l’identité régionale. « La culture fait partie de l’ADN de notre région. C’est important de continuer à la mettre de l’avant », affirme-t-elle.

Les citoyens qui souhaitent soutenir l’organisme peuvent aussi devenir membres bienfaiteurs, même sans être artistes.

Pour découvrir les activités à venir, les expositions et les événements, il est possible de suivre la page Facebook Artistes et Artisans en Arts Visuels MRC Maria-Chapdelaine, où la programmation est mise à jour tout au long de l’année.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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