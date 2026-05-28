Musée Louis-Hémon : une porte d’entrée vivante dans l’univers des histoires

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À Péribonka, le Musée Louis-Hémon propose bien plus qu’un simple regard sur le passé. C’est une véritable immersion dans l’univers des mots, des récits et de la création, accessible à tous, que l’on soit grand lecteur… ou simplement curieux.

« On est un musée à vocation littéraire, où la littérature devient vivante et accessible », explique Samuel Dupras, responsable de l’action culturelle. À partir du passage de l’auteur Louis Hémon dans la région et de son oeuvre Maria Chapdelaine, le musée invite les visiteurs à explorer ce qui compose une histoire… et même à en créer une.

Dès l’entrée, l’expérience surprend. Installé dans un bâtiment moderne et lumineux, le musée propose une exposition permanente interactive où se mêlent entrevues d’auteurs, installations immersives et espaces de création. « Les gens sont souvent impressionnés par le lieu, mais aussi par le côté participatif », souligne-t-il.

Le parcours se poursuit du côté de la maison Samuel-Bédard, une résidence patrimoniale datant du début du 20e siècle où a séjourné Louis Hémon. Cette visite permet de plonger concrètement dans le quotidien de l’époque. « Quand les jeunes entrent, ils se demandent où sont les toilettes. Ça les frappe de voir comment les gens vivaient à l’époque », raconte Samuel Dupras. Une expérience marquante, qui donne une nouvelle dimension au célèbre roman.

Et justement, Maria Chapdelaine continue de résonner aujourd’hui. « C’est l’histoire d’une jeune femme qui doit faire des choix de vie. Rester, partir, suivre ses passions », explique-t-il.

Accessible à tous, le musée ne nécessite aucune connaissance préalable. « On aime tous se faire raconter des histoires. C’est ça qu’on propose ici. »

En plus de ses expositions, le Musée Louis-Hémon offre une programmation culturelle variée : rencontres, conférences et activités thématiques. Cet été, les visiteurs pourront notamment découvrir une exposition temporaire soulignant 30 ans de création littéraire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en lien avec le prix Damas-Potvin. Le lancement de la saison aura lieu le 11 juin.

Une installation inusitée, le Salon de décoiffure, sera aussi accessible sur le site : une expérience immersive où des récits sont diffusés sous des casques inspirés des salons de coiffure d’époque. Au-delà du musée, Péribonka se découvre comme une destination complète. « On est vraiment dans une expérience culture et nature », résume Samuel Dupras.

« Il faut voir le musée comme une destination », ajoute la directrice par intérim, Carole Richer. « Il y a de plus en plus d’activités au village, on peut facilement y passer la journée. »

Entre la vue sur la rivière, les terrasses, la bibliothèque intégrée et les attraits à proximité, tout est en place pour une escapade inspirante. Pour planifier votre visite ou en savoir plus sur les expositions et les activités à venir, rendez-vous sur le site web du Musée Louis-Hémon ou suivez sa page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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