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Vendredi, 29 mai 2026

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Temps de lecture : 54s

Décès de Claude Lemieux

Le 29 mai 2026 — Modifié à 07 h 30 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

La grande famille du Canadien de Montréal est en deuil à la suite de l’annonce du décès de Claude Lemieux, jeudi, à l’âge de 60 ans. C’est l’Association des joueurs de la LNH qui en a fait l’annonce.

Il s’agit d’une véritable surprise puisqu’il a été le porteur du flambeau lors de la cérémonie d’avant-match de la troisième rencontre entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline au Centre Bell.

Né à Buckingham en 1965, Claude Lemieux fut un choix de deuxième ronde du Canadien en 1983. Dès sa première saison, il inscrit 10 buts et 20 points lors des éliminatoires pour soulever la Coupe Stanley contre les Flames de Calgary. Il fut entre autres le héros lors du septième match de la finale de division contre les Whalers de Hartford avec le but gagnant en prolongation.

Échangé aux Devils du New Jersey en 1990 contre Sylvain Turgeon, il soulève à nouveau la Coupe en 1995 en plus de remporter le trophée Conn-Smythe. L’année suivante, il met la main sur un troisième titre avec l’Avalanche du Colorado. De retour avec les Devils en 2000, il met son nom pour la quatrième fois sur la Coupe Stanley.

En 1215 matchs avec Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix et San Jose, il a marqué 379 buts et totalisé 786 points.

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