Sortir, découvrir et profiter de la culture gratuitement

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Cet été, les citoyens et visiteurs de la MRC Maria-Chapdelaine auront accès à une foule d’activités culturelles gratuites un peu partout sur le territoire. Spectacles extérieurs, théâtre familial, musique, patrimoine, animations et découvertes interactives viendront animer la saison estivale, particulièrement du côté de Dolbeau-Mistassini.

Pour Patricia Caouette, coordonnatrice culture et vie communautaire à la Ville de Dolbeau-Mistassini, l’objectif est simple : permettre à tout le monde de profiter de la culture, peu importe le budget.

« La culture, ce n’est pas un luxe. C’est un investissement dans la qualité de vie et le sentiment d’appartenance d’une communauté », souligne-t-elle.

Parmi les activités attendues, on retrouve notamment Un air d’été à Vauvert, une série de spectacles gratuits présentés pendant sept semaines dans un décor naturel au bord du lac Saint-Jean. La programmation fera place à différents styles musicaux et mettra en valeur des artistes locaux et régionaux.

Les familles pourront aussi profiter du passage de la Caravane en panne, une initiative de la Route des Légendes qui transformera certains espaces publics en véritables lieux festifs et théâtraux dans une ambiance de fête foraine.

Le patrimoine vivant sera également à l’honneur grâce aux Journées folkloriques organisées par l’Association québécoise du loisir folklorique Lac-St-Jean. Musique traditionnelle, danse et rencontres permettront au public de découvrir cette facette importante de la culture régionale.

Parmi les nouveautés de l’été, la Ville lancera aussi Dolbeau-Mistassini se raconte, un circuit audio interactif réparti à travers 14 points d’intérêt. Grâce à des capsules accessibles sur téléphone mobile, les visiteurs pourront découvrir l’histoire et les particularités de différents lieux emblématiques de la ville.

« Même moi, en travaillant sur le projet, j’ai redécouvert Dolbeau-Mistassini », mentionne Patricia Caouette.

Les bibliothèques demeurent aussi des lieux culturels importants dans la région. Animations jeunesse, expositions, soirées thématiques et espaces créatifs continueront d’y être proposés tout au long de l’été.

Pour Patricia Caouette, ces activités permettent autant de découvrir la culture que de créer des occasions de se rassembler. « Ça augmente l’indice de bonheur », lance-t-elle en riant.

Pour connaître les activités offertes à Dolbeau-Mistassini, il est possible de consulter le site web et la page Facebook de la Ville. Pour le reste de la MRC Maria-Chapdelaine, les citoyens sont invités à surveiller les pages de leur municipalité ou de leur bibliothèque locale afin de découvrir les activités culturelles gratuites proposées cet été.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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