Le Canadien en vacances

Le Canadien de Montréal il a vu son parcours en séries prendre fin hier soir au Lenovo Center de Raleigh, balayé 6 à 1 par des Hurricanes de la Caroline en pleine possession de leurs moyens. Cette défaite, qui scelle une série remportée 4 à 1 par la Caroline, a mis en lumière l’écart entre une équipe en reconstruction et une formation rodée, disciplinée et affamée de succès.

Dès les premières minutes, le ton était donné : Montréal, brouillon et hésitant, a multiplié les revirements, offrant aux Hurricanes des occasions en or qu’ils n’ont pas manqué de convertir. En moins d’une période, la Caroline menait déjà 3-0, portée par Taylor Hall, Logan Stankoven et Eric Robinso Les Hurricanes ont imposé leur rythme du début à la fin, étouffant le Canadien en zone neutre et empêchant toute montée organisée. Leur pression constante a forcé Montréal à jouer sur les talons, incapable de générer une attaque soutenue.

Le seul moment de réjouissance pour Montréal est venu en troisième période, lorsque Cole Caufield a marqué en avantage numérique, sauvant l’honneur de son équipe. Mais ce but n’a été qu’une parenthèse dans un match largement contrôlé par les Hurricanes.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis, visiblement ému, a insisté après le match sur la progression de son groupe : « Vous apprenez plus à travers les échecs que les réussites. Cette saison, il n’y a pas beaucoup de négatif » a-t-il conclu.