Albanel : une opportunité stratégique

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La municipalité d’Albanel souhaite attirer de nouveaux projets immobiliers et met actuellement de l’avant une occasion concrète pour les promoteurs. Alors que les terrains résidentiels disponibles se font rares dans le coin, un site destiné à la construction d’immeubles pouvant compter de 21 à 27 logements est aujourd’hui accessible, répondant directement à un besoin bien réel sur le territoire.

Situé sur la rue Principale, ce terrain d’une superficie de 4 854 mètres carrés bénéficie d’un emplacement stratégique au coeur de la municipalité. Déjà desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout, il permet une mise en chantier rapide, sans les contraintes liées aux infrastructures de base. Sa localisation offre également un accès immédiat à plusieurs services essentiels : station-service, dépanneur, école primaire, parc et autres commodités qui facilitent la vie des futurs locataires.

Le contexte actuel est particulièrement favorable à ce type de développement. À Albanel, la demande en logements est constante et soutenue.

La municipalité reçoit des appels presque chaque semaine de personnes à la recherche d’un logement, signe clair d’un marché en manque d’offres. Pour un promoteur, il s’agit donc d’une opportunité de répondre à un besoin concret tout en s’inscrivant dans une dynamique de développement local.

Bien qu’il n’y ait plus de terrains résidentiels actuellement disponibles pour des projets individuels, la municipalité travaille activement à l’ouverture de nouveaux secteurs. Les personnes intéressées à s’établir à Albanel sont d’ailleurs invitées à manifester leur intérêt afin d’être informées des développements à venir.

Dans une volonté d’encourager l’investissement et de soutenir les initiatives porteuses, la municipalité se montre ouverte à accompagner les promoteurs. Selon la nature et l’ampleur des projets proposés, des incitatifs pourraient être envisagés, notamment par le biais de programmes d’aide à l’entreprise.

Les promoteurs intéressés par cette opportunité sont invités à communiquer directement avec monsieur Daniel Painchaud, directeur général de la municipalité, par courriel à direction@albanel.ca ou par téléphone au 418 279‑5250, poste 3102.

Avec un besoin réel, un terrain prêt à construire et une ouverture à la collaboration, Albanel se positionne comme un milieu propice à la réalisation de projets immobiliers porteurs.