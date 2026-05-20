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Jeudi, 21 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 1 s

À la découverte de l’histoire d’Ovila Légaré

Conversation avec les autrices France Légaré et Josée Bouchard

Emmanuelle LeBlond
Le 20 mai 2026 — Modifié à 08 h 41 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Pour sa causerie du jeudi, le Musée Louis-Hémon accueille les autrices France Légaré et Josée Bouchard, qui viendront présenter leur livre Ovila Légaré, pionnier de la culture québécoise, le 21 mai dès 19 h à l’Espace Péribonka.

C’est comme ça que se passe dans l’temps des Fêtes. Vous connaissez la chanson?  Vous vous souvenez d’un grand-père affectueux dans le téléroman Quelle famille! ? Qui a fait connaître La Bolduc aux Veillées du bon vieux temps? Peut-être avez-vous souvenir du radioroman Nazaire et Barnabé ou du film Le curé de village.

Ovila Légaré est un monument de la culture populaire québécoise. Il fait l’objet d’une biographie rédigée par sa petite-fille et auteure, France Légaré, en collaboration avec Josée Bouchard, ethnologue.

Les deux autrices invitent le public à la présentation de leur publication. Anecdotes, souvenirs et faits notoires du parcours de l’artiste sont au programme.

« Jeune, j’étais très proche de mon grand-père, un homme rempli d’humanité. En écrivant ce livre, j’ai rencontré l’âme, la polyvalence et la grandeur de l’artiste », confie France Légaré, en précisant qu’Ovila Légaré fait traverser l’histoire culturelle du XXe siècle au Québec.

Pour sa part, Josée Bouchard lui a consacré deux ans de recherche à travers sa thèse de maîtrise.

Rendez-vous à la mémoire d’un artisan du théâtre, de la chanson, de la radio, du cinéma et de la télévision. Une histoire racontée avec le cœur et le fruit du travail d’archives.

Mentionnons que deux exemplaires de l’ouvrage seront disponibles à la bibliothèque Hélène-Laliberté.

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