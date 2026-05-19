C’est fait! Après 32 ans d’attente, les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ en l’emportant 5 à 1 lors du sixième match de la finale face aux Wildcats de Moncton devant une salle comble au Centre Georges-Vézina. Il s’agit d’un troisième titre des séries dans l’histoire de l’équipe.

Avec l’arrivée des deux équipes pour le début de match, les 4820 spectateurs scandaient déjà le fameux “Go Sags Go” pour encourager leurs préférés.

Dès le début de la rencontre, les hommes de Yanick Jean ont pris d’assaut le territoire adverse en tentant de déjouer le gardien Rudy Guimond. C’est Alexis Toussaint qui ouvre la marque lorsque son tir de la ligue bleue dévie sur un défenseur des Wildcats et tombe dans le fond du filet. Les locaux mènent par un but après 20 minutes.

Chicoutimi va doubler son avance en début de deuxième. Liam Lefebvre est laissé fin seul à la gauche de Guimond. Il reçoit la passe de Nathan Lecompte pour dévier la rondelle dans une cage déserte. Caleb Desnoyers va réduire l’écart pour les visiteurs mais Emmanuel Vermette va semer l’euphorie en redonnant un écart de deux buts avec 50 secondes à jouer à l’engagement.

Lors de l’entrée des deux formations en troisième, jamais l’ambiance a été aussi endiablée dans le vieux “Georges”. Les locaux font le nécessaire pour préserver leur avance et lorsques Moncton retire son gardien, Christophe Berthelot et Mavrick Lachance marquent pour concrétiser ce premier championnat en 32 ans pour les Saguenéens de Chicoutimi.

Enfin un premier titre pour Yanick Jean

Même s’il détient le titre pour le plus grand nombre de victoires comme entraîneur dans la LHJMQ, Yanick Jean n’avait pas encore pu soulever le trophée Gilles-Courteau. Avec cette victoire, il devient le sixième à remporter le titre comme joueur et entraîneur. Jean faisait partie de l’édition 1994 des Saguenéens.

Mission accomplie

Sur la glace, lors des festivités, plusieurs membres de l’organisation étaient émus et soulagés de ce dénouement. C’est le cas du président, Richard Létourneau, qui n’avait pas de mots pour décrire cette sensation. “C’est l’accomplissement de plusieurs années d’effort qui sont récompensées. On peut enfin célébrer même si l’objectif n’est pas encore complètement atteint.”

Pour le doyen de l’organisation, Rénald Nepton, cette victoire était très émouvante, lui qui a perdu sa conjointe et membre de l’administration de l’équipe l’été dernier. “Neppy” a d'ailleurs versé quelques larmes lorsqu’il a soulevé le trophée à bout de bras.

Du côté du directeur des opérations, Serge Proulx, c’est le résultat de dix années de dur labeur qui sont récompensées par ce championnat. Il tenait à rappeler que le gros du travail reste encore à faire.

Plusieurs anciens célèbrent

Pour l’occasion, l’organisation des Saguenéens avait invité plusieurs anciens joueurs sur la glace dans l’avant-match. David Desharnais et Francis Verreault-Paul étaient accompagnés de deux champions de l’édition 1994, Michel St-Jacques et Éric Fichaud.

Pour St-Jacques, un des trois seuls gagnants des deux premières coupes, c’était un réel plaisir de revoir le Centre Georges-Vézina bondé et de célébrer un nouveau titre.

Plus…

Le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur le plus utile des séries a été remporté par Gabe Smith des Wildcats. Malgré la défaite en finale, Smith a dominé tout le monde avec 19 buts.

Le 50-50 a fracassé un nouveau record, alors que la cagnotte a dépassé le million de dollars. En plus de la victoire, le gagnant se mérite un très beau montant d’argent.

Direction Kelowna

Les célébrations seront de courte durée puisque les Saguenéens devront rapidement prendre un vol vers Kelowna en Colombie-Britannique pour le tournoi de la coupe Memorial qui débutera vendredi. Pour les Sags, leur premier match sera samedi contre les champions de l’Ouest, les Silvertips d’Everett.