SUIVEZ-NOUS

Samedi, 11 avril 2026

Chroniques

Temps de lecture : 1 min 52 s

Franchement Dickey

Mauvaise culture

Le 11 avril 2026 — Modifié à 13 h 55 min le 07 avril 2026
Par Mark Dickey

Peu importe le niveau, le mot « culture » est très souvent associé au monde du hockey. On nous indique qu’il est capital d’avoir une bonne culture d’équipe, mais en réalité ça veut dire quoi ? Ce n’est pas très compliqué. Tu veux de bons joueurs qui savent se tenir sur glace et hors glace, des joueurs qui font passer l’équipe avant leur propre personne. Si la majorité de ton vestiaire n’est pas composé de ce type de joueur, ça ne va pas bien. Imaginez que le capitaine de ton équipe soit totalement l’inverse d’un bon leader ? Là, tu es dans le trouble.

C’est le cas des Sénateurs d’Ottawa qui ont dans leur rang le polarisant Brady Tkachuk. Depuis quelques années, des rumeurs concernant son avenir pleuvent sur lui. À l’image de son frère Matthew qui a quitté Calgary pour aller gagner en Floride, Brady semble se foutre de la ville d’Ottawa. Après tout, les Sénateurs représentent un petit marché prit entre les géants de Toronto et Montréal. Leurs présences en séries éliminatoires se font rares. Il n’y a là rien d’intéressant pour un joueur américain d’aller jouer dans la capitale nationale. Je peux le comprendre.

Cette semaine, Brady est allé trop loin. Un peu à l’image des frères Kelce dans la NFL, les Tkachuk ont un podcast dans lequel leur dernier invité en liste était nul autre que leur paternel, Keith, joueur robuste de la vieille école dans les années 90. Sans jamais le nommer, le patriarche s’en ai pris au gardien de but des Sens, Linus Ullmark. Celui-ci s’est mis à rire des joueurs qui ne peuvent jouer 2 matchs en 2 soirs. Rappelons que le portier s’était absenté du jeu pour des raisons de santé mentale. Est-ce que Brady, son capitaine, l’a défendu ? Tout ce qu’il a trouvé à faire, c’est rire. Il s’agit du capitaine simonac ! Certains pourraient être tentés de l’excuser en prétextant un manque d’expérience comme animateur d’un podcast, mais je ne vois pas d’excuse au comportement de Brady. Dans le pire des cas, arrange ça au montage ! Les Sénateurs devront réagir s’ils veulent établir une culture gagnante. À l’interne, ce serait bien que certains joueurs agrippent gentiment le beau Brady, comme dans Lance et Compte.

En tant que gars qui évolue dans le milieu des communications, j’ai toujours déploré le fait que le hockey soit un milieu fermé, surtout celui des Canadiens de Montréal. Avec ce qui se passe avec les frères Tkachuk, pensez-vous voir un jour des Hutson, Caufield ou Carrier faire librement un podcast ? Bien sûr que non. On aime contrôler le message et on n’aime pas les mauvaises questions. Pas vrai Martin ?

RECOMMANDÉS POUR VOUS

J’ai mal à ma forêt
Publié le 9 avril 2026

J’ai mal à ma forêt

Il y a tellement de bruit actuellement, partout, sur le Web, à la télé, à la radio, tellement d’infos et d’opinions sur tout que chaque nouvelle, chaque « dossier », n’a qu’une courte vie. Une information devient obsolète au bout de 48 heures, gros max. Conséquence, beaucoup de sujets sont à peine effleurés. Une clip audio de 15 secondes, un ...

LIRE LA SUITE

Avoir un animal, un droit ou une responsabilité ?
Publié le 4 avril 2026

Avoir un animal, un droit ou une responsabilité ?

Le tribunal administratif du logement vient de décider que les animaux, dans certains cas, peuvent relever d’un droit fondamental. Je comprends l’essence, sincèrement. C’est apaisant un chien qui t’accueille avec son amour inconditionnel pour te rappeler que tu es la personne la plus extraordinaire au monde. Y’en a qui trouvent des qualités ...

LIRE LA SUITE

Un dialogue de sourds qui punit la région
Publié le 2 avril 2026

Un dialogue de sourds qui punit la région

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà, c’est la question de l’heure : l’immigration et les travailleurs étrangers temporaires. Si vous êtes mêlés, je vous rassure, vous êtes normaux. Même nos politiciens n’arrivent pas à s’entendre sur la question. Reprenons tout ça du début. Lors de l’élection de Justin Trudeau en 2015, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES