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Une nouvelle carte pour découvrir le Lac-Saint-Jean en saveurs

Le 25 mai 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après avoir récemment lancé ses Forfaits rabais, Destination Lac-Saint-Jean poursuit sur sa lancée en dévoilant une nouvelle initiative destinée à promouvoir le territoire : la Carte saveurs et terroir Lac-Saint-Jean.

Concrètement, il s’agit d’une carte numérique pouvant être acheté directement sur le site Web de Destination Lac-Saint-Jean au coût de 100 $ et offrant une valeur totale de 125 $ à dépenser chez 23 entreprises gourmandes et agrotouristiques réparties autour du lac.

La carte, valide du 1er juin au 31 octobre, sera toutefois disponible en quantité limitée, puisque seulement 600 exemplaires seront mis en circulation pour cette première édition.

La carte pourra être utilisée dans une variété d’établissements mettant à l’honneur les saveurs régionales, notamment des boulangeries, des fromageries, des distilleries et des kiosques gourmands.

L’initiative, fruit d’une collaboration entre Destination Lac-Saint-Jean, les différentes MRC du territoire ainsi que la Table agroalimentaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean, vise ainsi à encourager la découverte du terroir jeannois tout en soutenant les entreprises locales du secteur agroalimentaire.

« L’objectif est d’offrir un outil concret qui donne envie aux gens de parcourir le territoire à travers ses saveurs et ses entreprises locales. La Carte constitue à la fois un incitatif économique et une façon très accessible de découvrir la richesse agroalimentaire du Lac-Saint-Jean. », a expliqué Virginie Brisson, représentante du comité technique de Destination Lac-Saint-Jean.

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