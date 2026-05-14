Le chantier du Marché Girardville progresse

Depuis janvier dernier, ça bouge au Marché Girardville. Les travaux de construction de la nouvelle usine de transformation alimentaire et de l’agrandissement avancent à bon rythme, en vue d’une ouverture prochaine.

La copropriétaire du Marché Girardville, Jennifer Prévost, est tous les jours sur le chantier pour suivre l’évolution des travaux. « On s’attend à ouvrir en juin pour utiliser nos nouvelles cuisines. Nos équipements devraient arriver à la fin du mois de mai. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Tout le monde travaille fort. Ça va quand même très bien », constate-t-elle.

Actuellement, les travailleurs sont en train de finaliser les salles de préparation et de cuisson, tout en procédant à l’installation des systèmes de réfrigération.

En parallèle, le Marché Girardville continue de servir les clients. « Les opérations ralentissent un peu. On n’a pas accès à tous nos équipements. On essaie d’être le plus fonctionnel possible. On s’assure d’être en mesure de desservir les clients de très bonne façon. »

Rappelons que ce projet représente un investissement de 2,4 M$. Il vise à renforcer l’autonomie alimentaire du milieu et à offrir des services modernes et adaptés aux réalités d’aujourd’hui.

Par l'obtention de la certification du MAPAQ, la future usine rendra possible la préparation de mets prêts-à-servir, de viandes transformées, de sauces et de produits clés en main destinés aux familles, aux entreprises, aux organismes, aux écoles, aux garderies et aux résidences pour aînés.