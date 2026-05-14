La Ligue des propriétaires mise sur la collaboration pour faire avancer les dossiers

La Ligue des propriétaires de Vauvert enchaîne les interventions dans les dossiers de Rio Tinto et de la Pointe-Langevin, privilégiant une approche axée sur la collaboration et la recherche de solutions.

Dans un communiqué, l’organisation indique avoir participé à l’ensemble des comités mis sur pied par Rio Tinto, notamment Un lac pour tous et le Comité des parties prenantes, afin de relayer les préoccupations des riverains concernant le niveau de l’eau, la granulométrie et la préservation des milieux humides. Elle estime avoir contribué à alimenter les discussions et à porter les enjeux de Vauvert jusqu’aux instances gouvernementales.

Parallèlement, la Ligue affirme demeurer fortement mobilisée dans le dossier de l’érosion à la Pointe-Langevin, un enjeu de longue date pour plusieurs résidents. Elle dit travailler à l’émergence de solutions concrètes, réalistes et durables.

« L’implication de la Ligue a d’ailleurs été soulignée à plusieurs reprises par la présidente de Riverains 2000, qui a reconnu la persévérance et les nombreuses interventions ayant permis de maintenir ce dossier parmi les priorités des acteurs concernés », peut-on lire.

Un dossier majeur situé dans le périmètre de sécurité de la Pointe-Langevin a récemment trouvé une issue favorable grâce à l’intervention conjointe de la Ligue et de Rio Tinto, au bénéfice du propriétaire concerné.

La Ligue rapporte également qu’une rencontre initiée par la Ville de Dolbeau-Mistassini, réunissant le ministère de la Sécurité publique, le préfet, Rio Tinto et l’organisation, a permis de réaliser des avancées importantes dans le suivi du dossier. Les échanges auraient été jugés « constructifs par tous ».

Selon les informations transmises par la Sécurité civile, aucune situation de danger imminent n’est actuellement identifiée pour les riverains. Le périmètre de sécurité en vigueur touche pour l’instant deux propriétés, et la Ville demeure responsable d’informer les propriétaires concernés.

Rio Tinto se dit par ailleurs disposée à rencontrer les résidents de Vauvert lors d’une séance publique à la chapelle afin de répondre à leurs questions.

La Ligue affirme poursuivre son implication dans ces dossiers complexes avec un objectif clair : obtenir des gains concrets pour ses membres, tout en évitant de s’immiscer dans les débats partisans ou politiques. « Ces nouvelles orientations découlent d’une réflexion intensive qui nous a permis de nous redéfinir et d’encadrer nos actions », précise-t-elle.

Elle rappelle enfin que sa mission consiste à représenter ses membres en influençant les partenaires dans le respect des droits, pouvoirs et valeurs, tout en rassemblant la communauté autour d’activités socioculturelles et en veillant à l’entretien des actifs.